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  4. Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 09.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda sokakta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.Tekirdağ’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan teknik takip sonucu E.K.

Çerkezköy’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalarda sokakta uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 1 kişi yakalandı.
Tekirdağ’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğince yapılan teknik takip sonucu E.K. isimli şahıs yakalandı.
Polis ekiplerince yakalanan E.K. isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda bir miktar, eroin, bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği öne sürülen 495 TL para ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Corlu
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