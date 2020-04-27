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Cesar Sampaio: Ronaldo ölümden döndü

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 27.04.2020 22:22 | Son Güncelleme

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Cesar Sampaio, 1998 Dünya Kupası finali öncesi golcü futbolcunun ölümden döndüğünü söyledi.

Cesar Sampaio: Ronaldo ölümden döndü

Brezilya Milli Takımının unutulmaz golcülerinden Ronaldo'nun, 1998 Dünya Kupası finalinde oynayıp oynayamayacağıyla ilgili çeşitli iddialar, teoriler ortaya atılmıştı. Brezilyalı yıldız, kritik karşılaşmada forma giymiş ancak; kötü bir performans sergilemişti.

Ronaldo'nun takım arkadaşı olan Cesar Sampaio, Fransa'ya 3-0 kaybettikleri final maçından önce neler yaşadıklarını anlattı.

"RONALDO ÖLÜMDEN DÖNDÜ"

Sampaio, "Ronaldo final maçından 8 ya da 9 saat önce titreyerek bir spazm geçirdi. Korkunç bir andı. Ölümden döndü." sözleriyle o anları anlattı. Ayrıca Sampaio, "Ronaldo o zamanlar dünyanın en iyi oyuncusu olarak gösteriliyordu. Çok endişelendik. Onu hastaneye götürmek zorunda kaldık." dedi.

O dönem, sponsorların Ronaldo'nun oynaması konusunda ısrarcı olduğu da söylenmişti.

Sampaio, "Onu muayene eden doktorlar, hiçbir şey bulamadı. Ronaldo maç başlamadan 40 dakika önce oynamak istediğini söylemiş, fakat takım arkadaşları bu isteğe karşı çıkmıştı. Teknik direktör Zagallo da Dünya Kupası finalini kaybeden antrenör olmak istemiyordu, Ronaldo'yu oynattı. Maçta iyi oynayamadı. Oynamasa daha iyiydi." şeklinde konuştu.


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