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Cesedi asitle eritilen iş adamı için gıyabi cenaze namazı kılındı

15.11.2023 14:12 | Son Güncelleme:
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İstanbul Sultabeyli’deki bir oto galeride darp edildikten sonra halıya sarılarak otomobilin bagajında Kocaeli’nin Kartepe ilçesine getirilen ve cesedi parçalara ayrılıp asitle eritilen iş adamı Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’den (56) 7 Kasım tarihinden itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince Nurhan Ör’ün otomobili Gebze’de kanlı ve terk edilmiş halde bulundu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı, bin saatlik kamera kaydı incelenerek olay aydınlatıldı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

İstanbul Sultanbeyli’de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör’ün (56) burada; I.E. (55), A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi. Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftlik evine getirildi. Ör’ün vücudu parçalara ayrılarak, asitle eritildi. Polis ekiplerinde göz altına alınan 7 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklanırken 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kan dolduran cinayette, zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.’nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilmişti. I.E’nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için tulum, eldiven gibi malzeme aldığı bildirildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği kaydedildi.

GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Agah Ateş Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi’nde bulunan Herke Merkez Camii’nde Nurhan Ör için cenaze töreni düzenlendi. Cesedi asitle eritilen Ör’ün tabutunun yer alacağı alana güller koyuldu. Ör’ün sevenleri, acılı ailesine taziye dileklerini iletti. Ör’ün eşi Başar, kardeşleri Serhan ve Erhan Ör ile yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazının ardından Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına, Eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, AK Parti Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt katıldı. Namazın ardından güçlükle konuşan Erhan Ör, "Hepinizden Allah razı olsun her zaman yanımda oldunuz, bu kötü günümüzde de yanımızda olsun. Bundan sonra size daha çok ihtiyacımız var. Nurhan abimiz yerine dostlarımıza ihtiyacımız olacak" dedi.

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