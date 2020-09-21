YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Ceset sordular yaralı bile bulamadılar

Ceset sordular yaralı bile bulamadılar

DENİZLİ HABERLERİ  | 21.09.2020 11:21 | Son Güncelleme

Denizli’de, seyir halinde olan otomobil takip mesafesini korumayarak öndeki araca arkasından çarparak kaza yaptı.

Denizli’de, seyir halinde olan otomobil takip mesafesini korumayarak öndeki araca arkasından çarparak kaza yaptı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çarptığı kişinin öldüğünü söyledi. Kaza yerine gelen ilk polis ekibi, kazanın maddi hasarlı olduğunu öğrenince şok oldu.
Kaza, Pamukkale ilçesi Cankurtaran mahallesi Şahin Tepesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cankurtaran’dan Denizli istikametine gelen 20 FF 212 plakalı araç sürücüsü 20 BG 012 plakalı araçla olan takip mesafesini koruyamayarak sürücünün ani fren yapması sonrası arkasından çarparak kaza yaptı. Kazada şoka uğrayan sürücü 112 Acil çağrı merkezini arayarak, panikle çarptığı kişinin öldüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi gördüğü manzara sonrası kazanın sadece maddi hasarlı olduğu ve sürücünün ayakta olduğunu görünce şoka uğradı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücüyü olay yerinde sakinleştirdikten sonra müdahale ederek durumlarının iyi olduğunu belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti Canlı yayın karıştı! Tartışmaya dayanamadı, ayını terk etti
Yardımına itfaiye koştuYardımına itfaiye koştu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Denizli Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

Denizli Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Sağlık Eczanesi
Merkezefendi
Semih Eczanesi
Merkezefendi
Turunç Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Demiroğlu Eczanesi
Pamukkale
Elif'in Eczanesi
Pamukkale
Sude Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
Denizlispor’un ilk maçını yönetecek hakem belli oldu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Denizlispor’un 2020 - 2021 sezonu lig fikstürü açıklandı
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
Hidrosefali Daha Çok Çocuklarda Görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.