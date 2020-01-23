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ÇESK gençlere gelecek oluyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 23.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, gençlere birçok branşta eğitim veriyor.Kocaeli Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü gençlere destek oluyor.

ÇESK gençlere gelecek oluyor

Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, gençlere birçok branşta eğitim veriyor.
Kocaeli Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü gençlere destek oluyor. ÇESK gençleri spor yapmasını ve kötü alışkanlıklardan uzak durmasını sağlıyor. Birçok branşta Çayırovalı gençlere eğitim veren ÇESK, futbol branşında meyvelerini vermeye başladı. ÇESK, U-15 futbol takımında oynayan Servet Nergüz, Furkan Kılıç ve Yusuf Öztürk Kartalspor altyapısına transfer oldu. Gençlerin spor hayatlarında başarıya ulaşmaları için doğru adım atarak ve planlamaları yaparak, ilçe dışına transfer olan sporcuların yetiştiği altyapıda doğru bir yol izlediğini göstermiş oldu.
Gençlerin iyi bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını söyleyen ÇESK Başkanı Hasan Akan, gençlerin önünü açmak adına transfere onay verdiklerini ifade etti. Akan, "Daha çok çalışıp Türk sporuna katkı verecek gençlerimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Kartalspor’a transfer olan gençlere başarı dileyen Akan, bugüne kadar takıma verdikleri katkıdan dolayı sporculara teşekkür etti.

ÇESK gençlere gelecek oluyor

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