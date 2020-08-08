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ÇEŞKA Başkanı Berna Güler’in oğlu koronadan öldü

İZMİR HABERLERİ  | 08.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin (ÇEŞKA) Başkanı Berna Güler’in 54 yaşındaki oğlu Veteriner Hekim Bekir Özbakırcı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.ÇEŞKA Başkanı Berna Güler’in oğlu Veteriner Hekim Bekir Özbakırcı, vefat etti.

Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin (ÇEŞKA) Başkanı Berna Güler’in 54 yaşındaki oğlu Veteriner Hekim Bekir Özbakırcı, korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
ÇEŞKA Başkanı Berna Güler’in oğlu Veteriner Hekim Bekir Özbakırcı, vefat etti. Anne Berna Güler, kendi sosyal medya sayfasında, "Canımız, ciğerimiz, evladımız, ağabeyimiz Bekir Özbakırcı’yı kaybettik. Acımız büyük. Başımız sağ olsun. Pandemi tedbirleri nedeniyle cami görevimizi yerine getiremeyeceğiz. Canımızı bugün saat 15.00’de, Buca eski mezarlığından sonsuzluğa uğurlayacağız. Nur içinde yatsın. Mekanı cennet olsun" diye yazarak oğlunun ölümünü duyurdu. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini annesi Berna Güler ve yakınlarıyla Çeşme’de geçiren Özbakırcı, rahatsızlanınca İzmir’e döndü. İzmir’de ateşi çıkan ve hastaneye kaldırılan Özbakırcı’nın Covid-19 testi pozitif çıkınca Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Özbakırcı, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak dün yaşamını yitirdi.

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