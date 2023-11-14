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Çeşme açıklarında 2 düzensiz göçmen için arama çalışmaları sürüyor

14.11.2023 14:10 | Son Güncelleme:
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İzmir'in Çeşme ilçesinde lastik botun batması sonucu kaybolduğu belirtilen 2 düzensiz göçmeni arama çalışmalarına devam ediliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve botlar, arama çalışmalarına Çeşme açıklarında sabah erken saatlerde başladı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, dalgıçlar ve helikopter de çalışmalara destek veriyor.

5 DÜZENSİZ GÖÇMEN ÖLMÜŞTÜ

Çeşme ilçesindeki Kleopatra koyu açıklarında dün içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu botun battığı bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik ekibi sevk edilmişti.

Lastik bottaki 5 düzensiz göçmenin kendi çabalarıyla karaya çıktığı belirlenmiş, denizdeki 1 yabancı uyruklu sahil güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı.

Ekipler, 4'ü deniz, 1'i karada olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşmıştı.

Yabancı uyrukluların, batmadan önce botta 13 kişinin bulunduğunu bildirmeleri üzerine, denizde kaybolduğu değerlendirilen 2 düzensiz göçmen için arama çalışması başlatılmıştı.

Düzensiz göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçısı olduğu iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Kleopatra çeşme sahil güvenlik komutanlığı

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