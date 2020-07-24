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Çeşme Emniyet Müdürü Alev, Afganistan’dan döndü

İZMİR HABERLERİ  | 24.07.2020 21:24 | Son Güncelleme

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 6 aylık yurt dışı görevini tamamlayarak Afganistan’dan döndü.Ocak ayı sonlarında geçici olarak Afganistan’a, yurt dışı görevine giden Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, görevini tamamlayarak, 23 Temmuz Perşembe akşamı Çeşme’ye döndü.Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Adnan Menderes Havaalanı’nda, Çeşme Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan tarafından çiçekle karşılandı.

Çeşme Emniyet Müdürü Alev, Afganistan’dan döndü

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, 6 aylık yurt dışı görevini tamamlayarak Afganistan’dan döndü.
Ocak ayı sonlarında geçici olarak Afganistan’a, yurt dışı görevine giden Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, görevini tamamlayarak, 23 Temmuz Perşembe akşamı Çeşme’ye döndü.
Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Adnan Menderes Havaalanı’nda, Çeşme Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkanı Murat Erdoğan tarafından çiçekle karşılandı. Yaklaşık 6 aydır Çeşme’den ve Türkiye’den ayrı olan Çeşme Emniyet Müdürü Alev, havalanından Çeşme’ye geldiğinde, Çeşme Emniyet Teşkilatını Güçlendirme Derneği Başkan Yardımcısı ve Dost Pide sahibi Reşat Akbaykal tarafından yemekte ağırlandı. Yemeğe, dernek yöneticilerinin yanı sıra, Çeşme Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Başkomiser, komiser ve amirler de katıldı.
Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, yurt dışı görevini başarı ile tamamlayarak, Türkiye’ye ve çok sevdiği Çeşme’ye dönmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, çok özlediği Türk yemekleri, çorbası ve pidesi ile kendisini ağırladığı için Dost Pide sahibi ve dernek başkan yardımcısı Reşat Akbaykal’a teşekkür etti.
Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev’in, 27 Temmuz Pazartesi günü görevine başlayacağı öğrenildi.

Çeşme Emniyet Müdürü Alev, Afganistan’dan döndü

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