Çeşme enginarı Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor

Çeşme’de, karaciğer dostu olan enginar, taze olarak talep gördüğü gibi, konserve, vakumlu ve reçel olarak da Türkiye’nin dört bir yanından talep görüyor.

Çeşme’de, Ildır ve Ovacık’ta yoğun olarak üretimi yapılan enginar, Kasım ayından Haziran ayına kadar tezgahlarda yer alırken, ayrıca temizlenen enginar çanakları cam kavanozlarda konserve ya da vakumlanarak, hem Çeşme’de, hem de internet üzerinden gelen taleplerle Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla gönderiliyor. Ildırlı kadınların ürettiği enginar reçeli de, tadanların unutamadığı bir ürün olarak yoğun talep görüyor.

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Ziraat Mühendisi Süleyman Özer, Çeşme’nin Sakız Enginarı’nın ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Çeşme’de, özellikle Ildır Mahallemizde ağırlıklı olarak Sakız Enginarı yetiştirilmektedir. Bunun yanında Ovacık Mahallemizde, Sakız Enginarı’nın yanı sıra Bayrampaşa Enginarı da yetiştiriliyor. Ildır’da, 20 üretici, 200 dönümlük arazide enginar üretimi yapıyor. Ovacık’ta ise odamıza kayıtlı 25 üretici, 267 dönüm arazide enginar üretiyor" diye anlattı.

Çeşme enginarına yurdun dört bir yanından talep geliyor

Çeşme Ziraat Odası Başkanı Özer, Ildır’daki üreticilere konserve ile ilgili eğitim verildiğini belirterek, enginarın baş olarak satılmasının yanında çanak olarak temizlenip kavanozlarda konserve olarak ya da poşetler içinde vakumlanarak satıldığını söyledi. "Enginar Kalbi" denilen küçük enginarların da büyük ilgi gördüğünü kaydeden Özer, özellikle ldır’da Enginar Reçeli yapıldığını belirterek, Çeşme enginarına yurdun dört bir yanından talep geldiğini, tüketicilere kargo ile gönderildiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl da Çeşme’den enginar almasını bekliyoruz

Sakız Enginarı’nın lezzetinin çok farklı olduğunu belirten Özer, "Verim açısından biraz düşük, ama diğer enginar çeşitlerine göre fiyatı biraz daha yüksek olsa da lezzeti nedeniyle tercih ediliyor. Geçtiğimiz yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle ihtiyaç sahipleri için hazırladıkları paketlere Çeşme enginarı da koydu. Ovacık ve Ildır’dan enginar satın aldılar. Büyükşehir’de yaptığımız toplantıda, geçtiğimiz yıl enginar satın aldıkları için Başkan Tunç Soyer’e teşekkür ettim. Bu sene de Çeşme enginarı almalarını rica ettim. Bu sene de aynı uygulama yapılacak gibi görünüyor" diye açıkladı.

Enginar reçeli çok rağbet görüyor

Ildır Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz da yaptığın açıklamada, "Ildır’da, 200 dönümün üzerinde tarlada enginar üretimi yapılıyor. Hiçbir tarlamızda hibrit enginar üretimi yok. Ildır’da yetişen enginara yurdumuzun dört bir yanından talep var. Üreticilerimiz, konserve yapımı konusunda eğitim aldılar. Karaciğer dostu olan enginara, son yıllarda oldukça rağbet var. Üreticiler, konserve veya vakumlanmış olarak, talep eden tüketicilere, kargo ile gönderiyorlar. Ayrıca Ildırlı kadınlar enginarın reçelini de yaptılar. Enginar reçeli de çok rağbet görüyor" diye açıkladı. Kimyasal gübreye kesinlikle karşıyım

Ildırlı enginar üreticisi Mehmet Mutlu, tamamen organik olarak Sakız Enginarı üretimi yaptığını belirterek, "Hiçbir kimyasal gübre atmadan, doğal gübreyle enginarımızı yetiştiriyoruz. İnsanlarımıza, zehirsiz, ilaç atmadan ve suni gübre kullanmadan yetiştirdiğimiz enginarlarımızı veriyoruz. Diğer sebzelerde de tamamen organik üretim yapıyoruz. Kimyasal gübreye kesinlikle karşıyım. Bu tarlada kimyasal, zirai ilaç kullansam 2 bin tane enginar keserim. Şu anda piyasası 4-5 lira. 10 bin lira yapar. Ama ben istemiyorum. Bu tarladan bir ay sonra 200-300 tane, bilemedin 500 tane enginar keserim. Ama insanlar sağlıklı enginar yesinler istiyorum" diye anlattı.

Enginar üretimi artınca konserve ve reçel yapmaya başladık

Ildırlı üreticilerden Talat Deniz de yaptığı açıklamada, "Bundan 15-20 yıl önce enginar her yerde yoktu. Enginarı sonuna kadar değerlendirebiliyorduk. Enginar üretenler artınca ürettiğimiz enginarlar elimizde kalmaya başladı. Bunun üzerine çare aramaya başladık. Eşim kursa gitti. Konserve yapmaya başladık. O yetmedi. Ildır’a pazar kurulmaya başladı. Orada tezgah açtık. Eşim marifetli. Reçel yapmak istedi. Yaptı ve çok güzel oldu" diye konuştu. Enginar reçelini tadan, tadını unutamıyor ve arkadaşlarına tavsiye ediyor"

Enginar üreticisi Talat Deniz’in eşi Serpil Deniz de enginar reçeli tarifini şöyle anlattı:

"Reçeli, bebek enginardan yapıyoruz. Yani küçük enginarın çanak kısmından yapıyoruz. Küçük olduğu ve liflenmediği için küçük enginar olması gerekir. Enginar reçelini Nisan ayında yapıyoruz. Önce enginar, temizlenerek limonlu suya konulur. Sonra şurubu hazırlanır. Enginarlar içine atılır. Reçel kıvamını alıncaya kadar kaynatılır. Daha sonra kavanozlanır. Önceleri İstanbul’dan çok müşterimiz vardı. Daha sonra Ankara ve İzmir’den çok talep gelmeye başladı. Yaklaşık 15 yıldır enginar reçeli yapıp satıyoruz. Reçelin tadı, kestane şekerine benziyor. Çok mükemmel bir tadı var. Tadan, unutamıyor. Arkadaşlarına tavsiye ediyor. Bu şekilde müşterimiz de artıyor. Burada tezgahım var. Hem tezgahımda satıyorum, hem de internet kanalıyla yurdumuzun dört bir yanına satış yapıyoruz."

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