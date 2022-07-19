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Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

19.07.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle, Erythrai Antik Kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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yangın İzmir çeşme ıldır

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