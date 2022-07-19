Çeşme'de çıkan yangın kontrol altına alındı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ildır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracıyla yapılan çalışmayla kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle, Erythrai Antik Kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

