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  4. Çeşme’de kış soğuğunda Türk Halk Müziği sıcaklığı

Çeşme’de kış soğuğunda Türk Halk Müziği sıcaklığı

İZMİR HABERLERİ  | 12.01.2020 12:30 | Son Güncelleme

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği Korosu, ’Geleneksel Kış Konseri’nde, türküseverlere Türk Halk Müziği keyfi yaşattı.Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği Korosu’nun Geleneksel Kış Konseri, dün akşam, Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Çeşme’de kış soğuğunda Türk Halk Müziği sıcaklığı

Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği Korosu, ’Geleneksel Kış Konseri’nde, türküseverlere Türk Halk Müziği keyfi yaşattı.
Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Türk Halk Müziği Korosu’nun Geleneksel Kış Konseri, dün akşam, Çakabey Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konsere, Çeşmeli türküseverler büyük ilgi gösterdi. Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Osman Uysal’ın şefliğini yaptığı Türk Halk Müziği Korosu’na, bağlamalarda Erkut Özkan, Oğuzhan Turan ve Tamer Keleş, kabak kemanede Merih Kaya, Nefesli sazlarda Alparslan Alsan, Klavyede Tankut Öter ve ritm sazlarda Murat Koca ve Nazmi Kuzuoğlu eşlik etti. Konserin sunumunu ise, dernek başkanı ve koro şefi Osman Uysal’ın eşi Hilal Uysal yaptı. Koronun Türkiye’nin dört bir yanından sevilen türküleri seslendirdiği konserde, solo türküler de türküseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Onur Tabak da zeybek gösterisi ile konsere renk kattı.
Konserin ardından bir açıklama yapan Çeşme Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Osman Uysal, "4 aylık bir çalışma ve sonunda muhteşem bir konser. Aldığımız övgüler bizleri memnun etmekle birlikte üzerimizdeki sorumluluk duygusunu bir kat daha artırmakta. Yaptığımız iş sadece bir gösteri ve eğlence işi değil, halk müziğini ve halk kültürünü doğru ve usulüne uygun bir halde sunmak ve icra etmek. Başarı bir ekip işi ve biz Çeşme Güzel Sanatlar Türk Halk Müziği Korosu olarak gerçekten iyi bir ekip, iyi bir aileyiz. İnşallah daha nice konserleri siz Çeşmeli türkü sever dostlarımızla beraber yaşayacağız" dedi.

Çeşme’de kış soğuğunda Türk Halk Müziği sıcaklığı

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