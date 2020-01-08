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  4. Çeşme’de sağlık tesisi açılıyor

Çeşme’de sağlık tesisi açılıyor

İZMİR HABERLERİ  | 08.01.2020 12:06 | Son Güncelleme

Çeşme Belediye Meclisinin ocak ayı meclis toplantısında, Ilıca’da atıl durumdaki belediye dükkanlarında Başkent Üniversitesi ile işbirliği yapılarak; fizik tedavi, kardiyoloji ve uzmanlık gerektiren branşları da içeren bir sağlık tesisi açılması için harekete geçildi.Çeşme Belediye Meclisi, ocak ayı meclis toplantısını yaptı.

Çeşme’de sağlık tesisi açılıyor

Çeşme Belediye Meclisinin ocak ayı meclis toplantısında, Ilıca’da atıl durumdaki belediye dükkanlarında Başkent Üniversitesi ile işbirliği yapılarak; fizik tedavi, kardiyoloji ve uzmanlık gerektiren branşları da içeren bir sağlık tesisi açılması için harekete geçildi.
Çeşme Belediye Meclisi, ocak ayı meclis toplantısını yaptı. Toplantıda, Ilıca’da atıl durumdaki belediye dükkanlarında sağlık tesisi açılması için Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a oy birliğiyle yetki verildi. Başkent Üniversitesi ile işbirliği yapılarak açılması planlanan sağlık tesisinde; fizik tedavi, kardiyoloji ve uzmanlık gerektiren branşlarında yer alacağı belirtildi.
Başkan Oran, konuyla ilgili şunları söyledi:
"Biz Çeşme’de yeni bir sağlık tesisi olmasını hayal ettik ve bu doğrultuda yaptığımız görüşmelerde de Başkent Üniversitesi ile belli bir noktaya geldik. Burada 12 ay hizmet verecek, tarihi Topan Banyo’yu da içerecek bir sağlık tesisi yapılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızı artık Urla’ya, Dokuz Eylül Hastanesi’ne göndermekten kurtaracak, bünyesinde; fizik tedavi, kardiyoloji ve birçok uzmanlık gerektiren branşın olacağı bir hastanenin Çeşmelilerin hizmetine girmesi için gerekli adımlarımızı attık. 10 dakikanın bile kıymetli olduğu bir kalp krizinde Ilıca’da elimizin altında bir Kardiyoloji Bölümü olacak. Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum."

Çeşme’de sağlık tesisi açılıyor

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Özyiğit Eczanesi
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