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Çeşme'de sahildeki işletme önünde çıkan kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

15.08.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Çeşme ilçesinde sahildeki bir işletmeye rezervasyonları olmadığı için alınmadığı iddia edilen kişilerin çıkardığı kavgada, müşteri bekleyen taksicinin tabancayla yaralanması ilgili 2 kişi yakalandı.

Çeşme'de sahildeki işletme önünde çıkan kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Sakarya Mahallesi'ndeki Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmede çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili çalışma yaptı.

Ekipler olaydan sonra kaçan H.K.A. (17) ve M.E.A'yı (17) olayda kullandıkları tabanca ve akrep tabir edilen otomatik tabanca ile yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

OLAY

Ayayorgi Koyu yakınlarındaki bir işletmeye rezervasyonları olmadan girmeye çalışan 2 kişi, güvenlikler tarafından içeriye alınmayınca kavga çıkmış, şüphelilerin tabancayla ateş etmesi sonucu kulüp önünde müşteri bekleyen taksi sürücüsü F.G. omzundan yaralanmıştı.

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