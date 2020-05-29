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Çeşme’de sosyal mesafeli ilk cuma namazı

İZMİR HABERLERİ  | 29.05.2020 18:26 | Son Güncelleme

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler gereğince camilerde namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından, normalleşme sürecinin başlamasıyla öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınmasına belirli kurallar çerçevesinde izin verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler gereğince camilerde namaz kılınmasına ara verilmesinin ardından, normalleşme sürecinin başlamasıyla öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınmasına belirli kurallar çerçevesinde izin verildi. 74 gün aradan sonra Çeşme’de de maskeyle ve sosyal mesafeye dikkat edilerek cemaatle cuma namazı kılındı.
Yayınlanan genelge gereği camilerin içinde cuma namazı kılınmasına izin verilmezken, camilerin önlerinde, camilere yakın uygun ve boş alanlarda Çeşme Müftüsü Halil Kara’nın talebi ve İzmir Valiliğinin oluru ile Çeşme İmam Hatip Anadolu Lisesi ile Çeşme İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesinde cemaatle birlikte cuma namazı kılındı. Cuma namazına gelen vatandaşlar, abdestlerini evlerinde alarak kendi seccadeleri ile maske takıp namaz kılmaya geldi. Çeşme Belediyesi ekipleri vatandaşlara maske dağıtırken, namazdan önce ve namazdan sonra el dezenfektanı ile vatandaşların ellerini dezenfekte etti. Dalyan Mahallesindeki Çeşme İmam Hatip Lisesi’nin bahçesindeki cuma namazını Çeşme Müftüsü Halil Kara kıldırırken, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de cemaat ile birlikte cuma namazı kıldı.

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