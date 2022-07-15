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Çeşme'deki yangına ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

15.07.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çeşme'deki yangına ilişkin adliyeye sevk edilen 2 şüpheli serbest bırakıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde önceki gün çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bir sivil toplum kuruluşu tarafından Alaçatı Mahallesi'nde inşa ettirilen hayvan barınağında kaynak makinesiyle çalışırken yangının çıkmasına neden oldukları öne sürülen 2 şüphelinin jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alaçatı Mahallesi Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda 13 Temmuz'da yangın çıkmış, geniş bir alana yayılan yangın güçlükle kontrol altına alınmıştı.

İzmir Valiliği, yangının, bir sivil toplum kuruluşu için hayvan barınağı inşası sırasında kullanılan kaynak makinesinin kıvılcımlarından çıktığının tespit edildiğini bildirmişti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla burada çalışan 7 işçi, gözaltına alınmıştı. İşçilerden 5'i, jandarmadaki işlemin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılmıştı.

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