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Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı Lal Denizli, görevine başladı:

AA AA
04.04.2024 14:16
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CHP'den Çeşme Belediye Başkanı seçilen Lal Denizli, mazbatasını alarak görevine başladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan 33 yaşındaki Lal Denizli, Çeşme'nin ilk kadın belediye başkanı oldu.

Denizli, Çakabey Kültür Merkezi'nde, ilçe seçim kurulu yetkililerinden mazbatasını aldıktan sonra bando eşliğinde belediye binasına kadar yürüdü. Burada önceki belediye başkanı Ekrem Oran'dan görevi teslim alan Denizli, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

Lal Denizli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yaşından beri siyasete ilgi duyduğunu, okuduğu kitaplardan sonra da üniversitede siyaset bilimi okumaya karar verdiğini söyledi.

"DENGEYİ GÜZEL KORUDUM"

CHP'ye 2010 yılında üye olduğunu belirten Denizli, çeşitli kademelerde görev yaptığını anlattı.

Denizli, ailesinin siyasetten hep uzak kalmayı tercih ettiğini vurgulayarak, "Babamın hayatı boyunca milyonlarca kişiyi temsil etmesinden kaynaklıydı. Babam hep şunu der, 'Benim siyasi olmam doğru değil. Çünkü beni sevenler arasında birçok farklı görüşten insan var. Bu onları kırabilir'. O nedenle onun o tarafsızlık ilkesine zeval gelebileceği endişesi vardı hep. Ama ben bu dengeyi güzel koruduğumu düşünüyorum." diye konuştu.

Lal Denizli, ailesinin kendisine hep destek olduğunu kaydederek, "Hiçbir zaman engel olmaya çalışmadılar. Belki ailemin tercihlerini sorsalardı siyaset yapmıyor olmamı tercih ederlerdi. Ama sanki onların torpiliyle gelmişim gibi bir algı oluştu. Böyle değildi. Genel Başkanımız Özgür Özel bunca yıldır verdiğim emeğin şahitlerinden biridir." dedi.

İzmir'de, başka ilçelerinden seçilen kadın belediye başkanlarına değinen Denizli, kentin nüfusunun yüzde 40'ının kadınlarca yönetileceğini dile getirdi.

Çeşme'nin turizmdeki önemine dikkati çeken Denizli, 15 Haziran-15 Eylül'de ilçede inşaat yasağı olduğunu, 15 Haziran'a kadar hızla yaz sezonuna hazırlanacaklarını aktardı.

Denizli, bu sürede yol ve yeşil alan düzenlemeleri, spor alanlarının bakımı, plaj düzenlemeleri yapacaklarını aktararak, "Öncelikle kendimizi yaza hazırlamamız lazım. Yazdan sonra hızlıca altyapı çalışmalarımızı hayata geçirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Lal Denizli, seçimde oyların yüzde 53,75'ini almıştı.

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