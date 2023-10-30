Cesur pozları dikkat çeken Didem Soydan gelen kötü yorumlar için bakın ne dedi

Cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Didem Soydan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Övgü dolu yorumlar alan Soydan bir o kadar da eleştiriliyor.

Aile dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü kutlamasına katılan Soydan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

39 yaşındaki ünlü model Milliyet’in haberine göre iddialı pozları ile ilgili "Sizler beğeniyorsanız ben de beğeniyorum. 12 yıl falan oldu, ben yorumlara alıştım ya. Benim için hiç sorun yok" dedi. Ünlü isim olumsuz yorumları dikkate almadığını açıkladı.







