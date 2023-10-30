MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Cesur pozları dikkat çeken Didem Soydan gelen kötü yorumlar için bakın ne dedi

Cesur pozları dikkat çeken Didem Soydan gelen kötü yorumlar için bakın ne dedi

30.10.2023 08:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü model Didem Soydan yer aldığı projeler, özel hayatı ve sosyal medyadaki iddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Soydan cesur pozlarına gelen kötü yorumlar ile ilgili bakın ne dedi

Cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren Didem Soydan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Övgü dolu yorumlar alan Soydan bir o kadar da eleştiriliyor.

Ekran görüntüsü 2023-10-30 084536

Aile dizisinin yıldızı Kıvanç Tatlıtuğ'un doğum günü kutlamasına katılan Soydan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekran görüntüsü 2023-10-30 084529

39 yaşındaki ünlü model Milliyet’in haberine göre iddialı pozları ile ilgili "Sizler beğeniyorsanız ben de beğeniyorum. 12 yıl falan oldu, ben yorumlara alıştım ya. Benim için hiç sorun yok" dedi. Ünlü isim olumsuz yorumları dikkate almadığını açıkladı.

Ekran görüntüsü 2023-10-30 084546

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beraber sahne aldılar! İkili geceye damga vurduBeraber sahne aldılar! İkili geceye damga vurdu
Gören Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı sandı!Gören Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı sandı!
Dünyanın en güzel kızıyd! Ödül töreni tarzı çok beğenildiDünyanın en güzel kızıyd! Ödül töreni tarzı çok beğenildi
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan Model yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Her satırı korkunç! Tecavüz edip uçurumdan aşağıya attı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

Atatürk'ün sesini duydu! Tepkisi olay oldu

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.