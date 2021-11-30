Cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallayan Hande Sarıoğlu başörtülü pozunu paylaştı!

Kalça dansı yaptığı görüntüler sonrası Habertürk'teki işine son verilen ünlü spor spikeri Hande Sarıoğlu, iddialı pozları ve açıklamalarıyla magazin gündeminin renkli isimleri arasında yer alıyor. Sarıoğlu, bu defa başını örttüğü pozuyla dikkatleri üzerine topladı. Ünlü sunucu, baş örtülü pozuna, ''Yemek yaparken başını örtmeyen de ne bileyim. Küçük Mediha oldum'' notunu düştü.

Ekrran macerasına Aşk-ı Memnu ile başlayan Sarıoğlu; Pasaport, Kaç Para Kaç ve Böyle Çok Daha Güzelsin gibi programlarda sunuculuk yaptı.

Bir dönem Tivibu Spor'da çalışan Sarıoğlu, 2019 yılında Habertürk'e geçti.

Spor spikerliği yapan ünlü isim, sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal dansı nedeniyle Habertürk'teki işinden kovulmuştu.



