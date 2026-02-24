MAGAZİN

TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat’ta şaşırtan ayrılık! Vedası çoktan yazıldı

TRT'nin fenomen dizisi Teşkilat pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Fenomen dizide şaşırtan bir ayrılık yaşanacak. Diziye geçen sezon “Ejder” rolüyle dahil olan Erkan Petekkaya, veda edecek. Ejder karakterinin vedası bile yazıldı.

Öznur Yaslı İkier

TRT1 ekranlarının uzun soluklu yapımlarından Teşkilat dizisinde yine şaşırtan değişiklikler yaşanacak. Tolga Sarıtaş ve Rabia Soytürk'ün başrollerini paylaştığı diziye bir ismin veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fenomen diziye geçen sezon “Ejder” rolüyle dahil olan Erkan Petekkaya, ekibe veda edecek. Ejder’in hikâyesi bitiyor.

VEDASI YAZILDI

Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı, Burak Arlıel’in yönettiği diziden değerli aktör 173. Bölümde ayrılacak. Bu ayrılığın haftalar önceden planlı olduğu öğrenildi.

170. BÖLÜM ÖZETİ:

Babasına kendini kanıtlamak isteyen Julia, Altay ve Hilal’i atlatarak donörü Davut’a ulaştırma peşindedir. Altay ise onun oyunlarına karşı hazırdır. Rutkay’ın Altay ile iş birliğinden şüphelenen Julia, onları yeniden Davut’un hedefine koymak ister.

Kaçışı olmayan Hayat, elindeki son kozunu oynar. Hazırladığı bomba hem Korkut ile Cevher’i hem de masum insanları hedefler. Hamdi çıkmazda kalırken Ejder ise Suzan için gözünü karartacaktır.

Davut ile ilgili önemli bilgiye ulaşan ekip, Altay’ın yönlendirmesiyle hareket etmektedir. Düşman beklenmedik tuzaklar kurarken unuttukları bir şey vardır: Teşkilat her zaman kazanır.

