Cesur sahneleri istenmedi diziye veda etti! Kızılcık Şerbeti'nin Heves'i Şebnem Dönmez bu defa korkuttu! 'Ameliyat olma...'

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni “Kızılcık Şerbeti” dizisinde canlandırdığı Heves karakteri ile tepki çeken Şebnem Dönmez'in bazı sahneleri çekilmiş ancak izleyenlerden gelen tepkiler yüzünden yayınlanmamıştı.

PROJEYE VEDA ETTİ

Kaan Taşaner'in hayat verdiği Giray karakteri ile Şebnem Dönmez'in canlandırdığı Heves karakterinin 'üvey anneyle ilişki' sahneleri izleyenler tarafından istenmeyince iki isimde projeye veda etti.

Şimdilerde yeni projesi için hazırlıklarına başlayan Şebnem Dönmez son paylaşımıyla herkesi korkuttu. Dönmez, takipçilerine yaşadığı sakatlık hakkında açıklamada bulundu.

BU DEFA KORKUTTU

Bacağının fotoğrafını paylaşan Dönmez; "Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum" ifadelerini kullandı.