Cesur sahneleriyle gündemdeydi! Şenay Gürler güzellik sırrını açıkladı

Bir dönemin efsane dizisi Avrupa Yakası'nda hayat verdiği 'Fatoş Akın' karakteri ile hafızalara kazınan Şenay Gürler; Çukur, İyi Günde Kötü Günde, Menajerimi Ara, Kalp Yarası ve Sakla Beni gibi birçok projede yer aldı.

Son olarak Netflix'te yayınlanan ve başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Tam Bir Centilmen filmi ile izleyicisinin karşısına çıkan ünlü oyuncu filmdeki cesur sahneleri ile uzun süre konuşuldu.

GÜZELLİK SIRRINI VERDİ

58 yaşındaki Şenay Gürler'in her sahnesi çok beğenildi. Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çeken Gürler, güzellik sırrını verdi.

Ünlü oyuncu 'Hareketli yaşıyorum ve spor yapıyorum.' diyerek genç kalmasını bunlara bağladı. Gürler ayrıca 'Yoğun tempoda çalışmayı da çok seviyorum' ifadelerini kullandı.