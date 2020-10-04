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Çetin: "Bizim kadar pazarcı esnafına değer veren belediye yoktur"

ADANA HABERLERİ  | 04.10.2020 14:05 | Son Güncelleme

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Yüzüncüyıl Mahallesi Kapalı Semt Pazarında incelemelerde bulundu, pazarcı esnafı ile bir araya geldi.Yüzüncüyıl Mahallesindeki kapalı semt pazarı inşaatı bitme aşamasına geldi.

Çetin: "Bizim kadar pazarcı esnafına değer veren belediye yoktur"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Yüzüncüyıl Mahallesi Kapalı Semt Pazarında incelemelerde bulundu, pazarcı esnafı ile bir araya geldi.
Yüzüncüyıl Mahallesindeki kapalı semt pazarı inşaatı bitme aşamasına geldi. Altında ücretsiz otoparkı bulunan Adana’nın en modern kapalı semt pazarının 31 Ekim’de toplu açılış töreni ile hizmete girmesi planlanıyor.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, kısa bir süre sonra hizmete girecek olan semt pazarında incelemelerde bulundu, pazarcı esnafı ile bir araya geldi. Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Başkan Çetin, “İddia ediyorum Türkiye’de bizim kadar pazarcı esnafına değer veren ve onları dinleyen bir başka belediye yoktur. Semt pazarlarıyla ilgili attığımız her adımda onları dinliyor ve önerilerini alıyoruz. Ayrıca yaptığımız hiçbir pazarda esnafımızdan katkı payı almadık, onlara yük getirmedik. Bundan sonra almayacağız” dedi.
Başkan Soner Çetin, Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarının açılmasının ardından sırayla Adana Koop, Çetinkaya ve Mavi Bulvar semt pazarlarının kapalı hale getirileceğini açıkladı. Bu pazarların yapımı sırasında da pazarcı esnafına yük getirilmeyeceğini kaydeden Çetin, “Her zaman sizin yanınızdayız” ifadesini kullandı.
Başkan Soner Çetin, Yüzüncüyıl Kapalı Semt Pazarının 31 Ekim’de birçok tesisle birlikte topla açılış töreni ile hizmete gireceğini açıkladı ve bu törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da davet ettiğini vurguladı.

Çetin:

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Doğancem Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Pırıl Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
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