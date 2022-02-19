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CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etabı Kahramanmaraş'ta sürüyor

19.02.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etabı Kahramanmaraş'ta sürüyor

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta ana tablo karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde oluşturulan voleybol sahalarında düzenlenen turnuvada Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Macaristan, Ukrayna ve Çekya'dan 19 erkek, 8 kadın takım mücadele veriyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, gazetecilere, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Hafta sonu olması sebebiyle kayak merkezine gelen ziyaretçilerin müsabakalara ilgi gösterdiğini belirten Aslandaş, şunları kaydetti:

"Avrupa Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun Kahramanmaraş'taki ayağında dün elemeleri yaptık, bugün ana tablo maçlarını yapıyoruz. Yazı andıran bir havada çok güzel maçlar oldu. Kahramanmaraşlıların da hafta sonu olması nedeniyle yoğun ilgisini gördük. Daha önce de olduğu gibi kadın voleybol takımımız yarı finale doğru gidiyor. Kadınlarda kürsüyü ve finali hedefliyoruz. Geçmişte olduğu gibi sporcularımızın buradan da madalyayla döneceklerini umuyoruz. Fevkalade güzel bir organizasyon oluyor. Bundan sonra zaten önümüzdeki yıllarda da Kar Voleybolu Avrupa Turu’nu Kahramanmaraş ayağını standart hale getireceğiz."

Organizasyon, yarın yarı final ve final müsabakalarıyla tamamlanacak.

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