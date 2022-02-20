YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etabı Kahramanmaraş'ta tamamlandı

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 1. etabı Kahramanmaraş'ta tamamlandı

20.02.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Final müsabakalarında kadınlarda Çekya'yı, erkeklerde de Ukrayna'yı yenen Rus ekibi birinci oldu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta tamamlandı.

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona katılan 19 takım ve 150 sporcu, kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele etti.

Kadınlar final müsabakasında Rusya'yı temsil eden Olga Motrich, Adelya Akhmetova, Anna Saveleva, Olga Kozhadey, Çekya'dan rakipleri Anna Dostalova, Petra Safrankova, Jaraslova Macelova'yı 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

Erkekler final müsabakasında ise Vsevolod Bobrikov, Vladislav Mikhalev, Ruslan Bykanov, Yury Bogatov oluşan Rus ekibi, finalde Yurii Bokshan, Mykhalio Skukis, Maksym Kuzmin, Taras Sverediuk'tan oluşan Ukrayna ekibini yenerek birinciliği elde etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, organizasyonda mücadele eden bütün sporcuları tebrik etti.

Organizasyona olan ilginin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Güngör, "Türkiye Voleybol Federasyonu'nun bu etkinlikte çok büyük katkıları var. Onların alandaki memnuniyeti Kahramanmaraş'ın Yedikuyular Kayak Merkezi'nin bu spora ne kadar elverişli olduğunu ifade ediyorlar. Buda bizi mutlu ediyor. İnşallah 3 yıl süreyle Avrupa Kar Voleybolu turnuvası Yedikuyular Kayak Merkezi'nde yapılacak." diye konuştu.

- ''Spor dostluk mücadelesidir''

Bir gazetecinin "Bildiğiniz gibi Rusya ve Ukrayna arasında bir gerginlik var. Rusya ile Ukrayna takımları finalde karşı karşıya geldi. Maç sonrası iki takım sporcuları da güzel güzel poz verdi. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Güngör, "Spor dostluk mücadelesidir. Onlar ayrıdır, spor farklıdır. Ben iki takımı da centilmenliği için tebrik ediyorum." diye cevap verdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş da Avrupa Kar Voleybolu Turu'nun ilk ayağını Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiklerini söyledi.

Üç gün boyunca güzel mücadelelerin yaşandığını belirten Aslandaş, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir tesiste böylesi uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptılar. Voleybol Federasyonu olarak 3 yıllık bir protokol çerçevesinde Kar Voleybolu Avrupa Turları'nı önümüzdeki 2 yıl içinde de burada devam ettirmeyi ve kalıcılaştırmayı planlıyoruz. Kadın milli takımımızın üçüncü olması bizi sevindirdi ama final oynayamadığımızdan dolayı üzüntülüyüz. Erkek milli takımlarımız henüz yeni oluşum aşamasında olduğu için, bu organizasyonu tecrübelerini geliştirmek adına bir fırsat olarak değerlendirdi. 16 ülkeden katılım olması sevindirici bir durum."

Şampiyon sporculara madalyalarını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti.

Ödül törenin ardından yapılan gösteride kente özgü dondurma tanıtıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
GÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildiGÜNCELLEME - Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
GÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandıGÜNCELLEME - Konya'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazar

İmsak
05:49
Sabah
07:09
Öğle
12:51
İkindi
15:54
Akşam
18:23
Yatsı
19:38
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Gelecekten geldiğini iddia etti! 2022 yılı kehanetleri korkuttu

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yeni sezonun en beğenilen kadın ayakkabı trendleri

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Dünyanın en seksi hakemi! Paylaşımları olay yarattı

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Şık görünümleri ve kolay taşınabilirlikleriyle sizi hayran bırakacak en iyi bilgisayar kasaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.