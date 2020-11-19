CEV Kupası’nda format değişikliği

CEV’den yapılan açıklamaya göre, çift maç eleme usulüne göre oynanan CEV Kupası’nda karşılaşmalar (son 16 turu ve çeyrek final turu), alt alta aynı çatala denk gelen dört takımın aynı şehirde 1 organizatör takımın ev sahipliğinde düzenlenecek. Son 16 turu ve çeyrek final turları ise birer maç üzerinden oynanacak.
Kulüp ve ulusal federasyon temsilcilerinin katılımıyla yapılan video konferansın ardından, CEV Kupası’nda son 16 turu ve çeyrek final etaplarına ev sahipliği yapacak takımlar belli oldu.
Kadınlar kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray HDI Sigorta, 08-10 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarına İstanbul’da ev sahipliği yapacak.
Galatasaray HDI Sigorta - SC Potsdam (Almanya)
Dresdner SC (Almanya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya)
Galatasaray HDI Sigorta - SC Potsdam (Almanya) Maçının Galibi / Dresdner SC (Almanya) - Nova KBM Branik Maribor (Slovenya) Maçının Galibi
Erkekler kategorisindeki temsilcilerimizden Galatasaray HDI Sigorta ile Spor Toto, 15-17 Aralık 2020 tarihleri arasında son 16 turu (1/8) ve çeyrek final turu (1/4) karşılaşmalarını İspanya’da oynayacak.
CV Guaguas Las Palmas’ın ev sahipliğinde düzenlenecek etaplarda eşleşmeler şu şekilde:
Galatasaray HDI Sigorta - CV Guaguas Las Palmas (İspanya)
Spor Toto - VC Greenyard Maaseik (Belçika)
Galatasaray HDI Sigorta - CV Guaguas Las Palmas (İspanya) Maçının Galibi / Spor Toto - VC Greenyard Maaseik (Belçika) Maçının Galibi
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA
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