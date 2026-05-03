CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu VakıfBank oldu

Eczacıbaşı Dynavit, maça köşelerden bulduğu sayılarla başladı. Oldukça dengeli geçen müsabakada VakıfBank da Boskovic ile etkili oldu. Sarı-siyahlı takımın farkı 3 sayıya (11-8) çıkarmasıyla Eczacıbaşı mola aldı. Stysiak ve Ebrar Karakurt'un oyununa rağmen moladan sonra turuncu-beyazlılar karşısında üst üste sayılar bulan VakıfBank, 18-14'lük üstünlük sağladı. Bloklardan bulduğu sayılarla temposunu sürdüren sarı-siyahlı ekip, seti 25-20 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili bir başlangıç yaptı. Markova ve Boskovic ile üst üste skor üreten sarı-siyahlılar, 10-5'lik üstünlük yakaladı. Setin ortalarında toparlanan Eczacıbaşı, Markova'nın hatasıyla oyuna dengeyi getirdi: 19-19. Boskovic'in performansıyla ön plana çıktığı son bölümde etkil olan sarı-siyahlılar, seti 25-21 aldı ve skoru 2-0 yaptı.



Üçüncü set, dengeli bir mücadeleyle başladı. Stysiak ve Jack-Kısal ile etkili olan turuncu-beyazlı ekip, 12-10 üstünlüğü yakalasa da VakıfBank, Zehra Güneş'in servis sayısıyla 14-13 öne geçti. Set büyük çekişmeye sahne olurken, sarı-siyahlılarda Boskovic ön plana çıktı. Markova'nın servis karşılarken yaptığı hatayla Eczacıbaşı, eşitliği yakaladı: 20-20. File önünde ritmini bulan turuncu-beyazlılar, Jack-Kısal'ın bloğuyla skoru 24-21 yaptı ve VakıfBank mola aldı. Eczacıbaşı Dynavit, üstün oyununu sürdürdü ve seti 25-21 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.

ŞAMPİYON VAKIFBANK

VakıfBank, dördünce sete iyi başladı. Boskovic, smaçlarıyla öne çıkarken sarı-siyahlılar 10-7'lik skor avantajı yakaladı. Üstün oyununu sürdüren VakıfBank, seti 25-18, maçı da 3-1 kazanarak 2011, 2013, 2017, 2018, 2022 ve 2023'ün ardından 7'nci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Öte yandan, maçın dördüncü setinde Eczacıbaşı'nda kaptan Simge Aköz ile Ebrar Karakurt bir pozisyonda çarpıştı. İki voleybolcu da oyuna devam ederken, oyuncular tribünlerden büyük alkış aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Wojciech Glod (Polonya)

VakıfBank: Ogbogu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Derya Cebecioğlu (Ayça Aykaç Altıntaş, Cazaute, Aylin Sarıoğlu Acar)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Elif Şahin (Simge Aköz, Meliha Diken, Plummer, Dilay Özdemir, Maglio, Smrek)

Setler: 25-20, 25-21, 21-25, 25-18

Süre: 109 dakika (23, 30, 27, 29)

BAKAN BAK’TAN ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONU VAKIFBANK’A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kadın voleybolu adına tarihi bir gün daha yaşadık. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit’i Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde gururla izledik. Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Dörtlü Final organizasyonunda, rakibini finalde yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit’i de kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz, kadın voleybolunda kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmış oldu. Bizlere Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyor, her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum.”

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır