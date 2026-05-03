Tümer Metin'den Galatasaraylı isme ciddi uyarı! Çanlar çalıyor diyerek işaret etti

Samsunspor karşısında alınan ağır yenilginin ardından karşılaşmayı değerlendiren Tümer Metin, Galatasaray cephesinde rehavetin belirleyici olduğunu ifade etti. Oyuncuların sahaya nasıl olsa kazanırız düşüncesiyle çıktığını belirten Metin, bu durumun performansa doğrudan yansıdığını dile getirdi.

"Rehaveti çok net gördük. Oyuncular üzerinde gördüm, teknik kadro üzerinde belki yoktu o kadar ama onlar da hükmedemediler. Nasıl olsa kazanırız havası oldu."

ELEŞTİRİ ZAMANI DEĞİL

Karşılaşmada birçok oyuncunun performansının tartışılabileceğini söyleyen Metin, buna rağmen bu maç özelinde sert eleştirilerin doğru olmayacağını vurguladı. Takım genelinde düşüş yaşandığını belirten yorumcu, değerlendirmelerin daha sağduyulu yapılması gerektiğini ifade etti.

"Birçok eleştiri yapabileceğin performans olarak oyuncu var. Ama bu akşam yapılacak yer değil bence."

"ÇANLAR ÇALIYOR"

Tümer Metin’in açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise kaleci Günay Güvenç hakkında yaptığı yorum oldu. Son haftalardaki performansına dikkat çeken Metin, deneyimli file bekçisi için endişe verici bir tablo çizdi.

"Günay için de bir satır bir şey söylemek lazım. Görev aldığı son 2-3 maçtır da çanlar çalıyor şu anda."