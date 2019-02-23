Cevat Güler: Diagne iyi bir santrfor ama henüz Galatasaray'a alışamadı

Süper Lig'de 2007-2008 sezonunun bitimine 6 hafta kala Teknik Direktör Feldkamp’ın gönderilmesinin ardından Galatasaray’ın başına geçen ve aralarında Fenerbahçe derbisinin de olduğu 6 maçı da kazanarak sarı-kırmızılıları şampiyon yapan teknik heyetin başındaki isim olan Cevat Güler, eski takımının son durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA İLE TÜRK FUTBOLU ARASINDAKİ FARK AÇILIYOR"

Galatasaray’ın son yıllarda Avrupa kupalarında beklenen başarıları elde edememesine ilişkin konuşan Güler, “Avrupa’daki futbolla, Türkiye’deki futbolun arasının açıldığını, kalitenin değiştiğini görüyoruz. Sadece Galatasaray değil, ligde şampiyon olmuş ve Avrupa’ya giden takımlarda da sıkıntılar var. Ama yine bu sıkıntılar aşacak takım da Galatasaray. Yeni bir kadro ve yapılanma işi bu. Umarım bunu aşarlar. Ama bugün için güzel olmadı. 32 değil de son 8’e inmesi lazım. Oradan sonra da yarı final, final. Ama kısa sürede böyle bir şey gözükmüyor” ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR KADAR ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"