Cevat Şekerbegoviç: Beşiktaş'tan ayrılmak akıllıca değildi

Yugoslav futbolunda iz bırakan isimler arasında yer alan 63 yaşındaki Şekerbegoviç, Bosna Hersek'in Sloboda futbol takımının maçlarını oynadığı Tusanj Şehir Stadı'nın müdürü olarak çalışmaya devam ediyor. Profesyonel futbolcu olarak top koşturduğu statta emekliliğinin gelmesini bekleyen Şekerbegoviç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerini, Beşiktaş ve İstanbul'daki günlerini anlattı.

Profesyonel futbol kariyerine Sloboda'da başlayan Şekerbegoviç, paraya hiçbir zaman çok değer vermediğini belirterek, kariyeri boyunca gerek eski Yugoslavya'da gerekse Türkiye'de tanıdığı insanların kendisi için en büyük zenginlik olduğunu söyledi.

Küçük yaşta birçok Yugoslav takımının ilgisini çeken Bosnalı futbolcu, 13 yaşında Zadrugar'da yaşını büyük gösterip forma giydiğini, ardından lise eğitimi için gittiği Brcko'da Jedinstvo'nun kendisine sözleşme önerdiğini ancak eğitimi için bunu reddettiğini anlattı.

Kardeşlerini ziyaret için geldiği Tuzla şehrinde, eniştesinin tavsiyesi üzerine Sloboda genç takımının antrenmanına katıldığını söyleyen Şekerbegoviç, "İlk antrenmandan sonra antrenör Momo Radunovic, ertesi gün belgelerimi getirmemi istedi. Sonra da ailemi ikna etti. Borovo'daki gençler şampiyonasının ardından Yugoslavya genç milli takımına çağrıldım" dedi.