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Ceviz hasadının yapılmadığı ilçede ’Ceviz Festivali’ düzenlendi

16.10.2023 10:20 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’in Kaman ilçesinde ceviz hasadı yapılmadan belediye ’Ceviz Festivali’ düzenledi.

Kaman ilçesinde ceviz hasadının yapılmadığı bir festival düzenlendi. Festivalde çevre illerden ilçeye getirilen cevizler satışa sunuldu. 32.’si düzenlenen Kaman Ceviz Festivali’nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Necati Çolak, İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle festivalin eğlence kısmının iptal edildiğini söyledi.

İlçede ceviz hasadının yapılmadığını aktaran ceviz üreticisi Arif Göçmen, festival alanında Kaman cevizi adının kullanıldığını belirtti. Göçmen, "Bu yıl cevizlerde yüzde 50-60 oranında don zararı oldu. Ceviz ağaçları bu durumu çok güzel özetliyor. Bazı ağaçlarda ceviz yüzde 50 kapasitede de olsa var" dedi.

"Biz pazara çıkamıyoruz" diyen Göçmen, "Dışarıdan gelen cevizler 80-100 lira arasında satılıyor. Şu an Kaman cevizi dışarıdan gelen cevizlerle rekabet edecek durumda değil. Bu durum ceviz üreticisini de mağdur ediyor. Kaman adında başka cevizler getiriliyor ve markamız kullanılıyor. Hasat yeni başlayacak ama insanlar bir aydır Kaman ilçesinde ceviz satışı yapıyor" diye konuştu.

Başka bir ceviz satıcısı ise cevizlere soğuk vurduğunu ve ilçeye cevizlerin şehir dışından geldiğini aktardı.
Kaman cevizi 5 farklı ceviz çeşidi ile biliniyor. Bunlar Kaman 1, Kaman 2, Kaman 3, Kaman 4, Kaman 5 olarak isimlendirilirken, çalışmalar hala sürüyor.

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