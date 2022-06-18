Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya'da MÜSİAD'ın toplantısında konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefetin yalanlarla, sahte krizlerle üreticilere güvensizlik aşılamaya çalıştığını söyledi.

Kurum, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) 106. Genel İdare Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın yıllar yılı hor görülmüş, ötelenmiş, örselenmiş, yok sayılmış Anadolu’nun umut ışığı olduğunu, milletin gerçek gücünü dünyaya gösterdiğini söyledi.

Milletin değerlerinin yok sayıldığı bir dönemde bizzat milletin bağrından çıkan MÜSİAD'ın 90’lı yılların başından itibaren yerli ve milli sanayiciye uluslararası vizyon aşıladığını belirten Kurum, "MÜSİAD, bugün ülkemizin en büyük meslek ve sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Büyük Türkiye yolunda sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde yolunda kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. Afrika'dan Asya'ya, Amerika'dan Uzak Doğu'ya, işte Avrupa'daki şube başkanlarımız burada, pek çok ülkede, yerde MÜSİAD üyelerinin artık 'Türk Malı' damgalı ürünleri rafları süslüyor. Bizler de gurur duyuyoruz. Bu, milletimizin, sizlerin özel yatırım başarısıdır. Bu Anadolu Kaplanlarının başarısıdır." diye konuştu.

Kurum, MÜSİAD Konya Şubesinin de üreten Türkiye vizyonunda önemli bir yere sahip olduğunu, 1993’ten beri üretim, istihdam ve ihracat noktasında Konya’nın, bölgenin ve ülkenin lokomotifi olduğunu vurguladı.

Bakanlık olarak MÜSİAD Konya Şubesinin "Avrupa’nın ilk karbon nötr şehri Konya" hedefini ve Karbon Nötr Belgelendirme Şirketinin kurulmasını çok değerli gördüklerini dile getiren Kurum şöyle devam etti:

"Dün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı sayın Biden ve dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı bir toplantıya sayın Cumhurbaşkanımız da ülkemizi temsilen katıldı. Emin olun ki Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı vizyon çerçevesinde 2053 yılında ülkemizi sıfır emisyona eriştirecek ve bu konuda fırsat olarak gördüğümüz yeşil kalkınma devrimini yöneten, liderlik eden ülke olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kurum, Kovid-19 salgınının geride bırakıldığı ve Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşla birlikte enerji, gıda ve ham madde fiyatlarının katlanarak arttığını belirterek tüm dünyada enflasyonun yükseldiğine dikkati çekti.

Enflasyonun, ABD ve Almanya'da son 40 yılın, Fransa'da son 36 yılın, İngiltere'de son 30 yılın, Euro Bölgesi'nde son 25 yılın zirvesine ulaştığını dile getiren Kurum, "Türkiye olarak biz de hem bu sorunlarla mücadele ediyor hem de oluşacak yeni dünyanın merkez ülkesi, kalbi olmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Önümüze çıkan tüm engelleri teker teker bertaraf ederek yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Üreticilerin, yatırımcıların, sanayicilerin gayretiyle ihracatın, ekonomik büyümeyi büyük oranda sırtlandığına dikkati çeken Kurum, "Hedefimiz Türkiye’nin kazanımlarını toplumun tüm kesimlerine, alt gelirliden üst gelirliye kadar tüm kesimlere ulaştırmaktır. İnşallah önümüzdeki dönemde ekonomimizi de yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüterek hep birlikte çok daha iyi yerlere getireceğiz." diye konuştu.

Türkiye olarak çalışmaların odağına "iklim değişikliği ile mücadeleyi" ve "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma" hedeflerini koymuş durumda olduklarını aktaran Kurum, İklim Kanunu’na dair TBMM'deki çalışmaların da olanca hızıyla devam ettiğini anlattı.

Türkiye'nin yenilenebilir enerjide Avrupa’da 5. dünyada ise 12. sırada olduğunu belirterek kurulu gücü 20 yılda 5 kat artırdıklarını, artık elektriğin yüzde 40’ının yenilenebilir enerjiden sağlandığını dile getiren Kurum, "Bu çerçevede Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı ve Almanya'nın da destekleriyle, bu fonu yatırımcılarımıza, üreticilerimize inşallah sağlayacağız." ifadesini kullandı.

- "Bu muhalefet bozacı"

Ülkenin gelişmesi kalkınması için çok sayıda proje geliştirdiklerini vurgulayan Kurum şöyle konuştu:

"Biz ülkemiz için, geleceğimiz için, çocuklarımız için, çocuklarımızın geleceği için vizyon projeler hazırlarken birileri de her zaman olduğu gibi millete köstek olmaya devam ediyor. Hiçbir zaman milletin değerlerini anlayamamış, Türkiye’nin hedeflerini benimseyememiş olan muhalefet; yalanlarla, iftiralarla, yalan yanlış söylemlerle, sahte krizlerle maalesef üreticimize, yatırımcımıza güvensizlik aşılamaya devam ediyor. Siyaset namına yapılan bu davranış, Türkiye’nin büyük bir mücadele verdiği şu günlerde sergilenen böylesi pervasız tutumlar, aslında inanın en çok Türkiye düşmanlarını mutlu ediyor. Biz onlara diyoruz ki 'Rüzgar olsanız ancak toz kaldırırsınız ama sizin rüzgarınız, Türkiye dağından toz bile kaldıramaz'. Ne yaparsanız yapın, bağımsızlığımızı güçlendirmemize, Türkiye’nin üreten ve ihraç eden bir küresel güç olmasına mani olamayacaksınız."

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yol yürümeye devam edeceklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Tabii bu muhalefet bozacı. Bir de bugünlerde bozacının şahidi şıracılar var, bunların şahitliğine soyunan eski Türkiye’den hatırlayacağımız şıracılar var. Sermayesini milletten devşirip başka odakların mikrofonlarını tutanlar, devletin ve milletin değil, muhalefetin ve küresel odakların dilinden konuşanlar var. Siz onları çok iyi biliyorsunuz, milletimiz de çok iyi biliyor. CHP’nin peşine takılmaktan başka bir şey bilmeyenler, Türkiye’nin hak ve menfaatlerinin korunmasından neden rahatsızlar? Biz anlayabilmiş değiliz. Biz milletimizin çıkarlarını gözetirken bunlar neden rahatsız oldular? Onu da anlayabilmiş değiliz. Ayaklarının biri okyanus ötesinde, ufukları Ankara’nın gerisinde, hedefleri de milattan önceden kalma olanlar ve bu anlayıştaki maalesef üreticiler, ne yaparlarsa yapsınlar, çocuklarımızın geleceğini kimsenin insafına bırakmayacağız."

Bakan Kurum, geçirdiği her badireden milletin desteğiyle çıkan Türkiye'nin ekonomide de dengeleri değiştireceğine, milletin yaşadığı olumsuz durumların topyekûn ortadan kaldırılacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da üç gündür bulunduğu Konya'da kentin dönüşümüne değişimine şahit olduğunu, sanayicilerin çalışmalarını çok başarılı bulduğunu söyledi.

Asmalı, "kabinemizin atom karıncası" dediği Bakan Kurum'un sektördeki büyük tecrübesinin ülke için bir kazanım olduğunu belirtti.

MÜSİAD'ın 12 bin 577 üyesiyle 2 milyon insana istihdam sağlayan önemli bir kuruluş olduğuna dikkati çeken, üyeleriyle ülke için çalışmaya, ülkenin geleceği için üretmeye devam edeceklerini vurgulayan Asmalı, "Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz. Allah'ın izniyle yirmi senede bu ülkeye yapılan yatırımlara ve ülkemizin çağ atladığına hep beraber şahit olduk." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknolojileri Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ile MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı da konuşmalarında toplantının ülke için hayırlı olmasını dilediler.

