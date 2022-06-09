Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 8 ana su havzasında 19 proje başlattı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve bozulmaya uğramış ormanların rehabilitasyonunun sağlanması için 8 ana su havzasında 19 proje başlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, orman, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla "Mikrohavza Rehabilitasyon Projesi" hazırlandı.

Bu kapsamda, Afyonkarahisar, Ankara, Bingöl, Burdur, Denizli, Eskişehir, Iğdır, Karaman, Konya, Kütahya, Manisa ve Şanlıurfa illerini kapsayan 8 ana su havzasında 19 proje hayata geçiriliyor.

Afyonkarahisar, Denizli, Karaman, Konya, Kütahya ve Manisa'da yürütülen 10 projede uygulamalar devam ediyor, 9 projeyle ilgili faaliyetlere ise bu yıl içinde başlanacak.

Yaklaşık 600 bin hektar alanda gerçekleştirilecek projelerle, havza bütünlüğü dikkate alınarak doğal kaynakların iyileştirilmesi ve sürdürülebilir yönetimin sağlanması, muhtemel tabii afetlere karşı tedbirlerin alınması, arazi tahribatının önüne geçilmesi, biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi ve toprak organik karbon tutumunun yükseltilmesi amaçlanıyor.

Çalışmalar kapsamında, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ile bozulmaya uğramış ormanları bitkilendirme ve ağaçlandırma başta olmak üzere ayrıntılı rehabilitasyon gerçekleştirilecek.

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, seracılık ve yem bitkisi desteklerinin sağlanması, gelir getirici tür ağaçlandırma çalışmaları ile tıbbi aromatik bitkilerin projelendirilmesi, yerel su kaynaklarının tespit edilerek sulama amaçlı çalışmaların hayata geçirilmesi gibi desteklerle bölge halkına doğrudan yarar sağlanacak.

Ayrıca, konutlara güneş enerji sistemleri ile ısı ve elektrik üretim sistemlerinin kurulması, mevcut evlerde mantolama çalışmalarıyla ısı kaybının önüne geçilecek.

"Bozuk ormanların iyileştirilmesi" için canlandırma kesimi, boşluklara fidan dikimi ve tohum ekimi, budama, aşılama ve koruma faaliyetleri yapılacak.

"Tarımsal faaliyetler" kapsamında tarımsal teras yapımı, meyve fidanı desteği, kapama bahçe tesisi, seracılık, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, tarla yolları bakımı ve tesisi, elektro şoklu tel çit, toprak tahlili ve gübre önerisi, fidan üretimi konusunda desteklemeler, nadas azaltma uygulamaları, sebze, tahıl ve yem bitkileri üretiminin geliştirilmesiyle bölgede refah düzeyi yükselecek.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin envanterlerinin de hazırlanmasıyla yöre halkı için yeni gelir kapıları aralanmış olacak.

"Hayvancılık" alanında ise bölge halkına büyük ve küçükbaş hayvan desteği, kanatlı hayvan desteği, alabalık gibi tatlı su ürünleri desteği, yem tohumu desteği ve ahır iyileştirmeleri sağlanacak.

"Sulama faaliyetleri" kapsamında da küçük su kaynaklarının tespiti ve projelendirilmesi, sulama havuzları yapımı, mevcut sulama altyapısının iyileştirilmesi, açık ve kapalı sistem kanal ve borularla su iletimi, damla sulama ve diğer sulama çalışmaları yürütülecek.

Projelerin sürdürüldüğü bölgelerden arıcılık faaliyetlerine uygun olan yerlerde ise yöre halkına "arıcılık" desteği verilecek.

