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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için tercih süreci başladı

10.06.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adaylar, tercihlerini 10-15 Haziran tarihlerinde, KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilmek üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak yerleştirme işlemleri için adayların tercih süreci başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 10-15 Haziran tarihlerinde, KPSS-2022/9 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapabilecek.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

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