YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremzedelerle bir araya geldi:

İZMİR HABERLERİ  | 07.11.2020 16:20 | Son Güncelleme

"Yıkılan, ağır hasarlı binalar için yerinde ve belirlediğimiz konut rezerv alanında binalar yapacağız. Yapımı kısa sürede başlayacak. Binalar 1 yılda tamamlanacak"

İZMİR (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremde yıkılan ya da ağır hasar alan binaların yerine yapılacak binaların 1 yılda tamamlanacağını bildirdi.

Murat Kurum, depremden en çok etkilenen Bayraklı ilçesinde ağır hasarlı ya da yıkılmış durumdaki Hayati Bey ve Barış apartmanları ile Cumhuriyet Sitesi'ndeki çalışmaları takip etti.

Depremzedeleri dinleyen ve onların sorularına cevap veren Kurum, ayrıca binalardan alınan kart örneklerini de inceledi.

Bakan Kurum, Manavkuyu Mahallesi 1593/1 Sokak'ta evleri ağır hasar gören vatandaşlarla da sohbet etti.

Kurum, kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Yıkılan, ağır hasarlı binalar için yerinde ve belirlediğimiz konut rezerv alanında binalar yapacağız. Yapımı kısa sürede başlayacak. Binalar 1 yılda tamamlanacak.Yerinde yapılacak binalarda 2+1 şeklinde olacak konutlar. Her hak sahibine yerinde bir konut vermek için çalışıyoruz. 'Ben 3+1 istiyorum' diyen varsa rezerv alanındaki binalardan konut sahibi olabilecek." diye konuştu.

Cumhuriyet Sitesi'ndeki yıkım çalışmalarını takip eden Kurum, yanına 2 yaşındaki bebeğiyle gelen Mercan Aksu'yla görüştü.

Bakan Kurum, Mercan Aksu'nun Adalet Mahallesi'ndeki Tuna Sitesi'nde yaşadığını, evlerine "orta hasarlı" raporu verildiğini, ancak tekrar değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü dile getirmesi üzerine binanın tekrar incelenmesi talimatını verdi. Bakan Kurum, inceleme programı kapsamında Bayraklı'da konteyner kent alanında da incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kuşadası’nda kurulacak “ Mars Colony “ Turizm Bakanlığı’na sunuldu
Kuşadası’nda kurulacak “ Mars Colony “ Turizm Bakanlığı’na sunuldu
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Tavşanlı’dan İzmir’e yardım tırı
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
Mutluluğa ilk pedalı Başkan Kartoğlu çevirdi
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
DPÜ’de 2 bin 53 fidan Hatay için toprakla buluştu
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Kayserispor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor

İzmir Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
06:14
Sabah
07:37
Öğle
13:00
İkindi
15:48
Akşam
18:13
Yatsı
19:31

İzmir Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Cansu Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
Gaye Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Zafer Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
İzmir, Türk Bayrağı Ve Erdoğan Posterleriyle Donatıldı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Roma Döneminin Önemli Darphanesi Neikaia’da Basılan Sikkeler Ödemiş Museum Adlı Kitapta Toplandı
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
Ağır yaralanan Esat Beşok öldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.