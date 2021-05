Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afyonkarahisar'da:

"Şehirlerde her depremden sonra, selden sonra görevimiz icabı sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği deprem bölgelerine gidiyoruz" diyen Kurum, şöyle devam etti:

Bir deprem ülkesinde yaşanıldığını anlatan Kurum, "Baktığımızda nüfusumuzun, topraklarımızın yüzde 70'i deprem bölgelerinde yer alıyor. Depremle mücadeleyi biz her zaman önemli görüyoruz. Terörle mücadele kadar önemli görüyoruz." ifadesini kullandı.

- "19 yılda her alanda yatırım yaptık"

"En son Elazığ, Malatya depremi ardından Van depremi ardından İzmir depremi gittiğimizde hep şunu görüyoruz; biz maalesef her depremden sonra bu manzaralarla sahada karşılaşıyoruz. Hızlı şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarmak için de çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi baktığınızda Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de Cumhuriyet tarihinin en hızlı deprem dönüşüm sürecini gerçekleştiriyoruz. Elazığ, Malatya'da 25 bin, İzmir'de 5 bin olmak üzere 30 bin konutlu projemizi başlattık ve deprem üzerinden 1 yıl geçti. Hızlı şekilde hak sahibi vatandaşlara konutlarımızı teslim ettik. Depremden önce harcamadığınız 1 liraya dönüştürmediğiniz her bir konut, maalesef depremden sonra harcamanız gereken 7 liraya yani 7 katına en az yatırım yaparak süreci çözmek zorunda kaldığımızı fark ediyoruz. 19 yılda her alanda yatırım yaptık."

Amaçlarının, hedeflerinin vatandaşların can ve mal güvenliği teminat altına almak olduğunu vurgulayan Kurum, Türkiye'de bu konuda dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konut olduğunu dile getirdi.