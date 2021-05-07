Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geri dönüşüm tesislerine yeni kriterler getirildiğini açıkladı:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ithal edilen atıkları gümrükten geri dönüşüm tesisine kadar online takip edebilecekleri bir sistemi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, son yıllarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla "temiz şehirler" ve "sürdürülebilir çevre" için atık yönetiminde önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Çevre hassasiyetini en üst düzeyde tutarak geri kazanım oranını yüzde 19'a çıkardıklarını vurgulayan Bakan Kurum, "Hedefimiz bu oranı 2023’te yüzde 35’e, 2035’te ise yüzde 60’a yükseltmek. Belediyelerimize sağladığımız desteklerle nüfusumuzun yüzde 87’sine atık hizmeti veriyoruz. Atık toplama faaliyetlerine destek olmak için atık ithalatı kotasını yüzde 50'ye düşürdük. Böylece tesislerin ham madde ihtiyaçlarının yarısını iç piyasadan karşılamalarını zorunlu kıldık." ifadesini kullandı.

Tüm çevre projelerinin çatısı olan "Sıfır Atık" seferberliği ile atık miktarını azaltma ve nitelikli atıkları değerli bir kaynak olarak üretim sürecine dahil etme amacı taşıdıklarını vurgulayan Kurum, "Sıfır Atık hareketimizle yerli ham madde miktarını daha da artırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.