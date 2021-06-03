Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu:

Kurum, çevre koruma ve İklim değişikliğiyle mücadeleye dair binlerce ayrı projenin aralıksız sürdüğüne işaret ederek, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık Projemizle sokaklarımızdaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük. Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Üç yılda geri kazanım oranımızı yüzde 13'ten yüzde 19’a çıkardık." diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde 17 milyon ton kullanılabilir atığın toplanarak dönüştürüldüğünü belirterek, "Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık." dedi.

"Bakanlık olarak, tüm doğal alanlarımızı birbirine bağlayan, yeni cazibe alanları oluşturan ekolojik koridorlarımızın pilot uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Bu kapsamda Ankara'dan Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Ülkemize has bitki ve hayvan türlerimizi korumak için, nehirlerimizi, ormanlarımızı daha iyi koruyabilmek için son 2 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 1 artırdık. Yüzde 9,6'dan yüzde 11'e çıkardık. OECD ortalaması olan yüzde 17'ye ulaşma hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz."

Salgın döneminde yeşil alanlarının öneminin daha da arttığına işaret eden Kurum, 81 ilde 55 milyon metrekarelik alanda 321 millet bahçesi projesinin hızını artırdıklarını vurguladı.

- "480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık"

Bisikletin temiz hava ve sağlık olduğuna işaret eden Kurum, "Ülkemize 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, ülkeye yaptıkları yatırımların tamamının Konya'da da yapıldığına dikkati çekerek, kente millet bahçelerinden bisiklet yollarına, gürültü bariyerlerinden hava kalitesinin iyileştirilmesine kadar milyarca liralık yatırımın kazandırıldığını vurguladı.

Konya'ya ekolojik koridor kazandırdıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız bisiklet yollarından tüm bu güzergahı gezebilecek, gençlerimiz, çocuklarımız yürüyüş yollarıyla doğayı adeta keşfe çıkacak. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu deyince şöyle hemen bütün Konyalıların göğsü kabarıyor. Gururla söylüyorum. Konyamız işte bu 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde 600 bin bisiklet kullanıcısı 515 kilometre bisiklet yoluyla bisikletin tartışmasız başkentidir. Bu gururu bizlere yaşatan eski yeni tüm başkanlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum."