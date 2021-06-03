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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da konuştu:

03.06.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık Projemizle sokaklarımızdaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük. Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık" - "Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız bisiklet yollarından tüm bu güzergahı gezebilecek, gençlerimiz, çocuklarımız yürüyüş yollarıyla doğayı adeta keşfe çıkacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nde 17 milyon ton kullanılabilir atığın toplanarak dönüştürüldüğünü belirterek, "Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık." dedi.

Kurum, Kültür Park'ta düzenlenen Çevre Projeleri Tanıtım Programı'nda, Çevre Haftası'nda yeni projelerle ve yeşil yatırımlarla Konya'da özel bir günü yaşadıklarını söyledi.

Çevreye saygılı şehirler hedefiyle Konya Tarihi Kent Merkezi Hava Kalitesi İyileştirme Projesi'nin birinci etap çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Kurum, Konya'da yürütülen çevre yatırımlarını paylaşmanın heyecanını yaşadığını aktardı.

Kurum, çevre koruma ve İklim değişikliğiyle mücadeleye dair binlerce ayrı projenin aralıksız sürdüğüne işaret ederek, "Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerindeki Sıfır Atık Projemizle sokaklarımızdaki 17 milyon ton kullanılabilir atığı topladık, dönüştürdük. Topladığımız her birim çöp su demekti, ağaç demekti. 209 milyon ağacımızı kurtardık, ekonomimize 17 milyar lira katkı sağladık. Üç yılda geri kazanım oranımızı yüzde 13'ten yüzde 19’a çıkardık." diye konuştu.

- 5 Haziran'da 11 millet bahçesi daha açılacak

Salgın döneminde yeşil alanlarının öneminin daha da arttığına işaret eden Kurum, 81 ilde 55 milyon metrekarelik alanda 321 millet bahçesi projesinin hızını artırdıklarını vurguladı.

Kurum, 57 millet bahçesinin tamamlandığını hatırlatarak, 264 millet bahçesinde çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 11 millet bahçesinin açılışının yapılacağı bilgisini veren Kurum, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak, tüm doğal alanlarımızı birbirine bağlayan, yeni cazibe alanları oluşturan ekolojik koridorlarımızın pilot uygulamalarını 22 ilimizde başlattık. Bu kapsamda Ankara'dan Kızılırmak Deltasına, Ege'de Foça'ya, Akdeniz'de Patara'ya ve Doğu Anadolu'da Van Gölü'ne kadar gidecek 4 ana ekolojik hat oluşturuyoruz. Ülkemize has bitki ve hayvan türlerimizi korumak için, nehirlerimizi, ormanlarımızı daha iyi koruyabilmek için son 2 yılda korunan alan büyüklüğümüzü yüzde 1 artırdık. Yüzde 9,6'dan yüzde 11'e çıkardık. OECD ortalaması olan yüzde 17'ye ulaşma hedefimiz için var gücümüzle çalışıyoruz."

- "480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık"

Bisikletin temiz hava ve sağlık olduğuna işaret eden Kurum, "Ülkemize 2023 yılına kadar 3 bin kilometre bisiklet yolu yapmak için yola çıktık. Şu ana kadar sadece Bakanlık eliyle 480 kilometre bisiklet yolunu tamamladık. Projesi bitmiş 450 kilometre bisiklet yolunun ise inşa çalışmalarına hızla devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, ülkeye yaptıkları yatırımların tamamının Konya'da da yapıldığına dikkati çekerek, kente millet bahçelerinden bisiklet yollarına, gürültü bariyerlerinden hava kalitesinin iyileştirilmesine kadar milyarca liralık yatırımın kazandırıldığını vurguladı.

Konya'ya ekolojik koridor kazandırdıklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Tuz Gölü, Beyşehir, Meke, Acı Göl'den Kapadokya'ya kadar uzayan yeşil hattımızı hazırlıyoruz. Vatandaşlarımız bisiklet yollarından tüm bu güzergahı gezebilecek, gençlerimiz, çocuklarımız yürüyüş yollarıyla doğayı adeta keşfe çıkacak. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu deyince şöyle hemen bütün Konyalıların göğsü kabarıyor. Gururla söylüyorum. Konyamız işte bu 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde 600 bin bisiklet kullanıcısı 515 kilometre bisiklet yoluyla bisikletin tartışmasız başkentidir. Bu gururu bizlere yaşatan eski yeni tüm başkanlarımıza sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğru İbrahim Altay, Bakan Kurum ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a bisiklet hediye etti.

Öte yandan Bakan Kurum ve beraberindekiler, alanda açılan "Geçmişten Günümüze Bisiklet Şehri Konya Fotoğraf Sergisi"ni ziyaret etti, akrobasi gösterisi yapan bisikletlilerin performansını izledi.

Programa, Vali Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile vatandaşlar katıldı.

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İkindi
16:46
Akşam
20:14
Yatsı
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Karatay
Poçan Eczanesi
Karatay
Demirci Eczanesi
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