YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya'da ölen yavru deniz kaplumbağaları için suç duyurusunda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Antalya'da ölen yavru deniz kaplumbağaları için suç duyurusunda bulundu

28.08.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Antalya Belek'te yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının ölümü ile ilgili bir ekip görevlendirildi - Ölen caretta caretta yavruları için soruşturma başlatılırken, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz'deki en büyük yaşam alanlarından Antalya Belek'te, yumurtadan çıkan 60 yavru deniz kaplumbağasının bir otelin kumsala koyduğu ahşap yürüme bandının altında sıkışarak ölmesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Antalya'da ölen deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir ekip görevlendirildi.

Bölgede çalışmalarını yürüten ekip, 60 yavru deniz kaplumbağasının hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine ölen caretta carettalar için soruşturma başlatılırken, Bakanlık, Serik Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

- Bakanlık, denizle kıyı arasında 40-60 metrelik alanları ahşap bariyerlerle ayıracak

Bakanlık, bu tür olayların tekrar yaşanmaması ve yavru caretta carettaların yaşam alanlarının insan faktörü nedeniyle olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çalışmalar neticesinde tüm kaplumbağa üreme kumsallarında insan baskısını ortadan kaldırmak amacıyla denizle kıyı arasındaki yaklaşık 40 ila 60 metrelik kumsal alanları ahşap bariyerler ile ayırarak üreme bandı oluşturacak.

Ay ışığının denize yansımasıyla denize yönelmesi gereken kaplumbağa yavruları, karadan gelen güçlü bir ışıkla yönünü şaşırabiliyor. Bu sebeple her yıl belli oranda kaplumbağa yavrusu, bu şekilde hayatını kaybedebiliyor. Çalışmayla yavru deniz kaplumbağalarının insan faktöründen etkilenmemesi amaçlanıyor.

- Uyarı tabelaları ve bariyerler yapılmıştı

Bakanlık tarafından, otel işletmelerinin kumu eleme, yerini değiştirme gibi yuvalara zarar verecek faaliyetlerinin önüne geçmek, şemsiye, şezlong gibi malzeme ve yapılar ile aynı zamanda yuvalama alanlarının işgalini önlemek ve araçlar ile kumsallara girişleri engellemek adına uyarı tabelaları ve bariyerler yapılarak bu tür olumsuz faaliyetlerin büyük oranda önüne geçildi.

Öte yandan koruma ve izleme çalışmaları neticesinde ise yavru deniz kaplumbağalarının sayısı yıldan yıla artarak, 2017'de 58 bin 774, 2018'de 84 bin 305, 2019'da 93 bin 857, 2020'de 199 bin 96 oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!Dehşet saçmaya giderken dehşeti yaşadı!
PARTNERErken emeklilik fırsatı! Hesaplamayı kendiniz yapınErken emeklilik fırsatı! Hesaplamayı kendiniz yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinliklere katılan büyükelçilere hitap etti:Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinliklere katılan büyükelçilere hitap etti:
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Ankara Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:06
Öğle
12:55
İkindi
16:37
Akşam
19:34
Yatsı
20:58

Ankara Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Asya Eczanesi
Cankaya
Bülbül Eczanesi
Cankaya
Çavdar Eczanesi
Cankaya
Homurlu Eczanesi
Cankaya
Ülgen Eczanesi
Cankaya
Zeliha Güven Eczanesi
Cankaya
Kıvanç Eczanesi
Akyurt
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Adana Demirspor, Matias Vargas'ı transfer etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.