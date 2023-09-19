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  4. Çevre yolu nasıl yazılır? Çevre yolu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Çevre yolu nasıl yazılır? Çevre yolu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

18.09.2023 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kelimeleri yazarken ya da söylerken doğru bir şekilde kullanmak oldukça önemlidir. Bir sözcüğün yanlış bir şekilde okunması ya da yazılması ciddi yazım hatalarının gün yüzüne çıkmasına neden olur. Bu yüzden sözcüklerin kullanımında kararsız kalındığında sözlüklerden faydalanılması gerekir. Dilimizde yaygın olarak hatalı yazılan sözcüklerden biri çevre yolu kelimesidir. Peki, çevre yolu nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçemizde gerek yabancı kökenli gerekse Türkçe kökenli çok sayıda sözcük bulunmaktadır. Çevre yolu da dilimizde var olan ve sık sık karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Bu kelimenin yazımında sıklıkla hataya düşülmektedir. Bu yüzden çevre yolu yazımı konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Sözcükleri yazarken yazılış şeklinden emin olunmadığında Türk Dil Kurumunun çevrim içi kelime sorgulama sözlük sitesinden yararlanılır. Bu site aracılığıyla sözcüklerin doğru yazımı hızlı bir şekilde öğrenilir.

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Çevre yolu nasıl yazılır?

Dilimizde çoğu sözcüğün yazım şekli ile söyleniş biçimi birbirinden farklı olmaktadır. Ancak birçok sözcük okunduğu gibi yazıldığı için yazım yanlışına daha sık rastlanılmaktadır. Çevre yolu da yazımında sıklıkla yanlışlık yapılan sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin hem yazım stilini hem de söyleniş biçimini öğrenmenin en doğru yolu yazım kılavuzlarından faydalanmaktadır. Bu bağlamda en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesi baz alınır. Ayrıca bu site üzerinden sözcüğün doğru anlamına da erişim sağlanır. Buna göre çevre yolu TDK’ye göre şu anlama gelmektedir:

  • (İsim) Şehir trafiğini duraksatmamak niyetiyle yerleşim alanının dış tarafından geçen ve şehir yollarına bağlanan arter yol.
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Çevre yolu ayrı mı yazılır?

Çevre yolu kelimesi cümle içerisinde genellikle isim görevini üstlenmektedir. Bu sözcük birçok mecrada karşımıza “çevreyolu” yazım şekliyle çıkmaktadır. Hal böyle olunca sıklıkla çevre yolu bitişik mi yazılır konusu gündeme gelmektedir. Türk Dil Kurumunun resmî Türkçe güncel sözlük sitesine göre bu sözcüğün bitişik olarak kullanılması doğru değildir.

Çevre yolu yazımı görüldüğü üzere her daim ayrı olarak yazılması gereken bir sözcüktür. Ulaşım ya da yol ile alakalı kullanılan ve birleşik kelimeler sınıfına giren sözcükler her zaman ayrı yazılmalıdır. Kelimelerin doğru yazılışını öğrenip kullanmak özellikle yazılı iletişimler için oldukça önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda çevre yolu doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Çevre yolu (doğru kullanım)
  • Çevreyolu (yanlış kullanım)
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