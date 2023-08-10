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Takdir nasıl yazılır? Takdir mi taktir mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.08.2023 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, son derece zengin bir kelime hazinesine sahiptir. Bu durumun nedenlerinden biri de farklı dillerden birçok kelimeyi kabul etmiş olmalıdır. Kökeni farklı diller olan birçok kelime Türkçe sözcük dağarcığına girmiş ve zamanla aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimleri ile dönüşüp değişerek Türkçeleşmiştir. Takdir kelimesi de bu kelimelerden biridir.

Hem yazımda hem de telaffuzda yapılan birçok hata vardır. Bu hataların yapılmaması için Türkçe Yazım Kuralları oluşturulmuştur. Kurallara uygun olarak yazıldığı ya da söylendiği sürece yazımda ya da telaffuzda hata yapılmaz. Bazı kelimelerin telaffuzu halk arasındaki günlük konuşma dilinde şekillendiği için bu kelimelerin yazımlarında da hataya düşülür.

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Takdir nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu takdir kelimesi için isim türünde dört farklı tanım yapmıştır. Bu tanımlar ve tanımlar doğrultusunda verilen örnek cümleler Türk Dil Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında bulunur. Takdir TDK‘ye (Türk Dil Kurumuna) göre bir şeyin değerini, gerekliliğini ya da önemini anlama eylemlerinin karşılığıdır. Ayrıca takdir kelimesi beğeni ifade eder. Bir şeye, bir kişiye ya da duruma beğeni belirtmek, değer vermek anlamlarında da kullanılan bir kelimedir. Değer biçme durumlarında da takdir kelimesi kullanılır. Bu kelimenin yazımı ve söylenişinde sık olarak hataya düşülür.

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Takdir mı taktir mı?

Takdir yazımında en sık hata yapılan kelimeler arasında yer alır. Arapça kökenli olan ve dilimize Arapça dilinden gelip yerleşmiş bir kelime olan takdir kelimesi genelde t harfi kullanılarak telaffuz edildiği için yazımında da hata yapılır. Türkçedeki yazım ve telaffuz kurallarına göre takdir doğru yazılışında d harfi kullanılan bir kelimedir. Bu kelime söylenirken de taktir olarak söylenebilir. Hem yazımda hem de telaffuzda hataya düşülmüş olur. Takdir kelimesinin doğru ve yanlış kullanımlarına örnek olarak kurulan bazı cümleler şunlardır:

  • Onca insanın içinde yaptığı bu davranışı herkes takdir etti. (Doğru kullanım)
  • Seni kendimi bildim bileli sever ve takdir ederim. (Doğru kullanım)
  • Eğer beni taktir ediyorsan bunu bilmek isterim. (Yanlış kullanım)
  • Bundan sonrasını senin taktirine bırakıyorum. (Yanlış kullanım)
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