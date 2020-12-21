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Çevre yolundaki ağaçlandırma çalışmaları sona erdi

KÜTAHYA HABERLERİ  | 21.12.2020 09:30 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken belediye olarak çevre yolunda ağaçlandırma çalışmalarını bitirdiklerini belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ’’Hafta sonu belediye ekiplerimiz çevre yolu ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ettiler.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde ağaçlandırma çalışmalarının sona erdiği bildirildi.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam ederken belediye olarak çevre yolunda ağaçlandırma çalışmalarını bitirdiklerini belirten Belediye Başkanı Arif Teke, ’’Hafta sonu belediye ekiplerimiz çevre yolu ağaçlandırma çalışmalarına aralıksız devam ettiler. Çevre yolu ağaçlandırma çalışmalarımız çok şükür sona erdi. İlçemizin diğer alanlarında çalışmalarımız devam edecek. Emeği geçen tüm personelimizden Allah razı olsun. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Temennimiz kısa sürede ülkemizin Korona virüs hastalığından tamamen kurtulmasıdır. Altıntaş’lı hemşerilerimize çağrımız, mümkün olduğunca evde kalmalarıdır’’ dedi.

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