Çevrim, Milletvekili Ceylan’dan Egriyar yolu için destek istedi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde bulunan ve Çorum yolu diye adlandırılan Eğriyar Yolu’nun yapılıp kullanıma açılması gündemdeki sıcaklığını koruyor. Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Çevrim, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a yolun yapılıp Osmancık halkının kullanımına açılmasının önemine bir kez daha değinerek destek istedi.

Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nin Güngörmüşler konağında düzenlenen yönetim kurulu toplantısının ardından Cemiyet başkanı Başkanı Şevket Erzen, Başkan yardımcısı Bülent Özkaleli, yönetim kurulu üyeleri Bilal Çevrim, Mustafa Külcü ve Ali Özdemir ile Basın İlan Kurumu Çorum Şube Müdürü Abdullah Güler, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan ile bir araya geldi. Sohbet ortamında geçen buluşmada Çorum Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve osmancik.com.tr imtiyaz sahibi Bilal Çevrim, 2014 yılından itibaren yapılıp kullanıma açılmasını önerdiği Eğriyar yolu ile ilgili verilen sözleri hatırlatarak Milletvekili Ceylan’dan destek istedi.

Osmancıklının gündemindeki sıcaklığını koruyan ve aradan geçen zamana rağmen yol ile ilgili somut bir adımın henüz atılmadığını belirten Bilal Çevrim, yolun istimlak sorunu olmadığını sadece Dereboğazı Çayı üzerine bir köprü yapılması gerektiğini vurguladı. Köprü yapıldığı takdirde Osmancık´tan Çorum´a gidecek vatandaşların D-100 karayoluna çıkmadan Çorum Yolu´na bağlanabileceğini ifade ederek hem yolun kısaldığını hem de trafik yönünden tehlike arz etmediğini dile getirdi.

Çevrim, Osmancık’ın Çorum ile bağlantısını sağlayan Eğriyar yolunun açılması talebini ilk olarak 2014 ve 2017 yıllarında dönemin Osmancık Belediye Başkanlarına ve yine dönemin AK Parti Çorum Milletvekillerine sunduğunu, her iki dönemde de talep edilen yol konusunun vekiller ve başkanlar tarafında not alınarak ilgili kurumlara aktarılacağının sözünü aldığını buna rağmen aradan geçen zamana rağmen somut bir adım atılmadığını hatırlatırken, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ise daha önceki yıllarda sunulan yol ile ilgili dosyayı bir kez daha gündemine alacağını, ilçe’ye gittiğinde sözkonusu yolun durumunu inceleyeceğini ifade etti.



