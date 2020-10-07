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Ceyda Ateş'ten karnı burnunda pozlar! Fitliğiyle dikkat çekti

07.10.2020 11:39 | Son Güncelleme:
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Ceyda Ateş'ten karnı burnunda pozlar! Fitliğiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde çektirdiği ultrason fotoğrafını takipçileri ile paylaşan 31 yaşındaki Ceyda Ateş sosyal medya sallanmıştı. Güzel oyuncu bu sefer de hamileliğinin 30'ncu haftasını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun hamileliği süresince çok az kilo alması dikkatlerden kaçmadı.

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Çift şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Ara ara sosyal medyadan paylaşım yapan Ateş, hamileliğinin 30'ncu haftasına girdi.

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Ateş, önceki paylaşımında bebeğinin fotoğrafını, "Talia hanım. Tarifsiz duygular. Aynı annesi dimi" notuyla paylaşmıştı. Paylaşım takipçileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.

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31 yaşındaki güzel oyuncu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.

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