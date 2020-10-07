Ceyda Ateş'ten karnı burnunda pozlar! Fitliğiyle dikkat çekti

Ceyda Ateş, Buğra Toplusoy ile 2018 yılında Amerika Miami'de evlenmişti. Çift şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Ara ara sosyal medyadan paylaşım yapan Ateş, hamileliğinin 30'ncu haftasına girdi.
Ateş, önceki paylaşımında bebeğinin fotoğrafını, "Talia hanım. Tarifsiz duygular. Aynı annesi dimi" notuyla paylaşmıştı. Paylaşım takipçileri tarafından yoğun ilgi görmüştü.
31 yaşındaki güzel oyuncu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum