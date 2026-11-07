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Cem Yılmaz'a gizemli sarışın soruldu! Yanıtı gündem oldu

Ağustos sonunda yaşadığı kalp rahatsızlığının ardından her açıklaması merakla takip edilen Cem Yılmaz, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Bir etkinlikten çıkarken görüntülenen ünlü isme, son günlerde birlikte görüntülendiği iddia edilen sarışın isim soruldu. Cem Yılmaz'ın tek cümlelik yanıtı şaşırttı.

Cem Yılmaz'a gizemli sarışın soruldu! Yanıtı gündem oldu
Öznur Yaslı İkier

29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde anjiyo olarak sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, önceki gün bir etkinlikte ortaya çıktı.

Yaşadığı sağlık sorununun ardından bir süre bastonla objektiflere yansıyan Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan 53 yaşındaki komedyen, özel hayatıyla ilgili konuştu.

Cem Yılmaz a gizemli sarışın soruldu! Yanıtı gündem oldu 1

Cem Yılmaz'a son günlerde birlikte görüntülendiği iddia edilen gizemli sarışın soruldu.

Cem Yılmaz a gizemli sarışın soruldu! Yanıtı gündem oldu 2

"BİR İLİŞKİM YOK"

Cem Yılmaz, "İlişkiniz var mı?" sorusuna, "Bir ilişkim yok, doktorum yasakladı" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.

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Cem Yılmaz
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