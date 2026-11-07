Cem Yılmaz'a gizemli sarışın soruldu! Yanıtı gündem oldu

29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde anjiyo olarak sağlığına kavuşan Cem Yılmaz, önceki gün bir etkinlikte ortaya çıktı.

Yaşadığı sağlık sorununun ardından bir süre bastonla objektiflere yansıyan Yılmaz, sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan 53 yaşındaki komedyen, özel hayatıyla ilgili konuştu.

Cem Yılmaz'a son günlerde birlikte görüntülendiği iddia edilen gizemli sarışın soruldu.

"BİR İLİŞKİM YOK"

Cem Yılmaz, "İlişkiniz var mı?" sorusuna, "Bir ilişkim yok, doktorum yasakladı" sözleriyle esprili bir yanıt verdi.