Ceyda Düvenci 8 aylığına İstanbul'u terk ediyor!

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evliliğinden bir de erkek çocuk sahibi olan Ceyda Düvenci, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ailece tatile çıkmış ve ilk evliliğinden olan kızıyla bir süre ayrı kalmıştı. Kısa bir süre önce kızıyla yeniden bir araya gelen Ceyda Düvenci, hayatına dair aldığı çok önemli bir kararı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Eşi Bülent Şakrak’ın işleri dolayısıyla önümüzdeki yıl Bodrum’da olması gerektiğini söyleyen Düvenci, onun hasretini çekmek yerine sekiz ay gibi bir süre için Bodrum’a taşınma kararı aldığını açıkladı. Düvenci sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Hayat bize bir cümle fısıldadı, biz de ailecek peşine düşüyoruz… 8 ay Bodrum'da yaşamak üzerine heyecanlı bir telaş başladı yuvamızda. Tası tarağı toplayıp uzun süre için başka şehirlerde ve evlerde yaşamaya kızımdan sebep başlamıştım yıllar önce. Yuvama ve alışkanlıklarıma ne kadar bağlı olduğumu paylaşımlarımdan yeterince anladığınızı düşünüyorum.