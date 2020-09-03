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Ceyda Düvenci 8 aylığına İstanbul'u terk ediyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile hayatı için çok önemli bir karar aldığını ilan etti. Düvenci, eşinin işleri nedeniyle uzun bir süre Bodrum'da kalması gerektiği için onunla birlikte gitme kararı aldığını ve evini taşıyacağını açıkladı.

Ceyda Düvenci 8 aylığına İstanbul'u terk ediyor!

Oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren ve bu evliliğinden bir de erkek çocuk sahibi olan Ceyda Düvenci, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte ailece tatile çıkmış ve ilk evliliğinden olan kızıyla bir süre ayrı kalmıştı. Kısa bir süre önce kızıyla yeniden bir araya gelen Ceyda Düvenci, hayatına dair aldığı çok önemli bir kararı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Eşi Bülent Şakrak’ın işleri dolayısıyla önümüzdeki yıl Bodrum’da olması gerektiğini söyleyen Düvenci, onun hasretini çekmek yerine sekiz ay gibi bir süre için Bodrum’a taşınma kararı aldığını açıkladı. Düvenci sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Hayat bize bir cümle fısıldadı, biz de ailecek peşine düşüyoruz… 8 ay Bodrum'da yaşamak üzerine heyecanlı bir telaş başladı yuvamızda. Tası tarağı toplayıp uzun süre için başka şehirlerde ve evlerde yaşamaya kızımdan sebep başlamıştım yıllar önce. Yuvama ve alışkanlıklarıma ne kadar bağlı olduğumu paylaşımlarımdan yeterince anladığınızı düşünüyorum.

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Zorunluluklardan, inandığımız tedavilerin peşine düşe düşe ev bağlılığım ve takıntım zamanla hafiflemişti “nasılsa dönüp dolaşıp yuvama dönüyorum” düşüncesiyle seyyah hayata bir şekilde alışmıştım. Hatta eğlenceli bile geliyordu. Ama bu defa biraz daha uzun bir süre için toparlanma telaşındayız… Sevgilim önümüzdeki yılı işi sebebiyle Bodrum'da geçirmek zorunda.

HAYAT KISA!

Ben de tüm düzeni değiştirip yanına gitmekle, evde her hafta yolunu gözlemek arası gidip geliyordum. Sonra bir gün sakince kendime dedim ki “dünya bir günde değişti, herkesin tüm planladıkları alt üst oldu ve sen bu düzen içinde de mutlu olduğun, evlatlarının da mutlu olduğu bir biçim oluşturdun bir şekilde.

Hayat kısa, kendini akışın mucizelerine bırak ve gerçek istediğini bul” Bunu kendime söylemek bile rahatlattı aslında ve gerçek isteğimin evlatlarımla sevgilimin yanında olmak olduğunu fark etmem 1 dakikamı bile almadı.

Ve sonra, yani kararımdan emin olduktan sonra da en önemlisi Melisa'nın düzeni olmakla beraber her ihtiyaç duyduğumuz şeyi mucizevi bir şekilde hale yola koyuverdik kısacık bir zamanda… heyecanlıyım… tüm yaşadıklarımızı videoya çekiyorum ki evlatlara hatıra olsun bize şans dileyin…"

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