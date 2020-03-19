Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılacağı iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın geçmişte aldığı hapis cezaları nedeniyle görevden uzaklaştırılacağı iddialarına ilişkin "Biz sonuna kadar Kadir Aydar'ın yanındayız." dedi.

Ağbaba, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve Kadir Aydar'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve belediye başkanlarının da katılımıyla Ceyhan Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirmesiyle bugün ilçeye geldiklerini söyledi.

Parti genel merkezi olarak Aydar'ı desteklediklerini belirten Ağbaba, "Biz sonuna kadar Kadir Aydar'ın yanındayız." ifadesini kullandı.

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da Kadir Aydar'a İlçe Seçim Kurulunda vereceği savunmasında destek olmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Asla adalet ve hukuktan ayrılmayacağız, sonuna kadar da savunacağız. YSK'ye geçmişte bir şekilde ayrı ayrı ortaya koyulmuş süreleri, ayları birleştirerek 'bir yılı aşıyor' diye böyle bir olumsuzluğu gündeme getirdiler. Türkiye'de bunun bir sürü örneği var. Bugüne kadar da görülmüş bir şey değil. Bir belediye başkanı, bir yılı aşkın süreyle ceza almışsa yasada yeri var. Geçmişte hiç, geçmiş cezalar birleştirilerek, bu şekilde bir uygulama yapılmadı. YSK'nin bu yanlış kararından döneceğinden eminiz."