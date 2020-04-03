YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Ceyhan’da Millet İttifakı’nın adayı Hülya Erdem oldu

Ceyhan’da Millet İttifakı’nın adayı Hülya Erdem oldu

ADANA HABERLERİ  | 03.04.2020 17:05 | Son Güncelleme

Ceyhan Belediye Meclisi’nde 5 Nisan Pazar günü yapılacak olan Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı adayını belirlendi.

Ceyhan Belediye Meclisi’nde 5 Nisan Pazar günü yapılacak olan Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı adayını belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi ve Ceyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Hülya Erdem, Millet İttifakı’nın ortak adayı olarak açıklandı.
Ceyhan Belediyesi Kültür Evi’nde bir araya gelen Ceyhan Belediyesi’nin 19 meclis üyesi ve ittifak partilerinin ilçe başkanları ile yöneticileri, pazar günü yapılması planlanan seçim için ortak bir isimde birleşti. Başkan Kadir Aydar’ın mazbatasının iptalinin ardından güç birliğini devam ettiren Millet İttifakı meclis üyeleri, Ceyhan halkının sosyal projeleri ve Ceyhanspor Başkanlığı ile yakından tanıdığı Hülya Erdem’i aday olarak açıkladı.
Millet İttifakı meclis üyeleri; “Başkan Aydar’ın görevden uzaklaştırılmasından sonra birlik ve beraberliğimiz daha çok artmıştır. Millet İttifakı olarak bizler daha çok kenetlendik. Pazar günü bu birlikteliği tüm Ceyhan’a göstereceğiz. Ceyhanlı hemşehrilerimiz hiç meraklanmasın. Bizler biriz ve beraberiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi Trump: Şal ile yüzünüzü kapatmak daha iyi
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Karaman'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

3 gün önce aldığı otomobiliyle 3 takla attı

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Adana Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:52
Sabah
06:14
Öğle
12:47
İkindi
16:21
Akşam
19:10
Yatsı
20:26

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Dalkıran Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Emin Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hurdaya çıkmış klasik araçlara "sihirli" dokunuş

Hurdaya çıkmış klasik araçlara "sihirli" dokunuş

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

Kahvehaneciler Bayramda ‘kelle Ütücü’ Oldu

Adana’da Elektrik Kesintisi

Adana’da Elektrik Kesintisi

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Başkan Öztürk, Bilal-i Habeş'in Makamını Ziyaret Etti

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

Elbiselere emdirilmiş 8 kilo kokain ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.