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Ceyhan’da toplu hizmet hareketi

ADANA HABERLERİ  | 15.06.2020 11:07 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 72 araç ve 250 personel ile Büyükmangıt, Çataklı ve Tatarlı mahallelerinde toplu hizmet çalışması yapıldı.Ceyhan Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmayla bir günde mahalleler tertemiz hale getirildi, yollara yama yapıldı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 72 araç ve 250 personel ile Büyükmangıt, Çataklı ve Tatarlı mahallelerinde toplu hizmet çalışması yapıldı.
Ceyhan Belediyesi’nin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte yaptığı çalışmayla bir günde mahalleler tertemiz hale getirildi, yollara yama yapıldı. Bütün yaşlıların evlerinin temizlendiği, kişisel bakımları ve sağlık kontrollerinin yapıldığı, gider borularının temizlendiği ve temizlik sonunda tüm mahallenin anti bakteriyel dezenfektanlarla arındırıldığı aktarıldı. Tüm mahallelerde devam edeceği bildirilen sağlık taraması ve detaylı temizlik çalışmasına Ceyhan Belediyesi‘nin tüm hizmet birimleri ile Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerinin katıldığı bildirildi.
Çalışmaları Ceyhan Belediyesi Meclis Başkan Vekili Cemal Gürsel İlci ile birlikte inceleyen Başkan Erdem, "Ekiplerimiz 7 gün, 24 saat, gece, gündüz, haftaiçi, haftasonu demeden Ceyhan için çalışıyor. 250 personel ve 72 araç ile mahallerimizin her köşesi baştan sona temizlendi ve yıkandı. Yollar asfaltlanıncaya kadar acil çözüm gerektiren yerlere yama çalışması yapıldı. Bütün yaşlıların evleri temizlendi, kişisel bakımları yapıldı. Sağlık ekiplerimiz tüm vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümü yaptılar. Kanalizyon giderleri de temizlendikten sonra tüm mahalle antibakteriyel dezenfektanlarla ilaçlandı. Bu projeyi daha önce, Başören, Esentepe, Kurtkulağı, Kurtpınarı ,Doruk, Sağkaya mahallelerinizde de gerçekleştirdik.Bu proje kapsamında çalışmalar farklı bir mahallede tekrarlanacak. Ceyhan’ı, yaşadığımız şehri pırıl pırıl yapmak için, hastalarımızı yaşlılarımızı yalnız bırakmamak için çalışıyoruz, aynı zamanda farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada yaşanan salgın nedeniyle yeni bir döneme girdik. Bu yeni dönemde özellikle sağlık ve temizlik hizmetleri büyük önem arz ediyor. Aynı hassasiyeti vatandaşlarımızdan da bekliyoruz" dedi.

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Hilal Eczanesi
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Özsaydı Eczanesi
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