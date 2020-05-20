Ceyhun Fersoy'dan Survivor Berkan ve Acun Ilıcalı taklidi

Karantina döneminde eşi Begüm Öner'le çektiği videolarla zaman zaman gündeme gelen Ceyhun Fersoy bu kez Survivor yarışmacısı Berkan'ın taklidini yaptı.

Survivor Berkan oyun sonrası sevincini yaşarken İspanyolca'da "sessiz" demek olan "tranquilo" kelimesini kullandı. Acun Ilıcalı, Berkan’dan tranquilo’nun anlamını sordu. Oyunun heyecanını yaşayan Berkan ise Acun'a yanıt olarak "Abi 9-8 skor. Herkes sakin olsun diyorum. Son oyun var" diye bağırdı. Acun Ilıcalı ise o anları "Bana posta koyan ilk yarışmacı" notuyla paylaştı. Oyuncu Ceyhun Fersoy da o anları kendi tarzıyla yeniden canlandırdı.

