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Ceyhun Yıldızoğlu: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz

BASKETBOL HABERLERİ  | 10.10.2019 09:29 | Son Güncelleme

Çukurova Basketbol Başantrenörü Ceyhun Yıldızoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı sonrasında Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Ceyhun Yıldızoğlu: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz

27’nci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final maçında Fenerbahçe'ye karşı kaybeden Gelecek Koleji Çukurova Basketbol takımının coachı Ceyhun Yıldızoğlu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Çok güzel bir kadro oluşturdular. Kadro derinliğini bize karşı iyi kullandılar" dedi.

Yıldızoğlu, "Bizim için farklı bir deneyim olacak bu sezon. Daha genç, daha alt yapı milli takımlarda olan oyuncularla mücadele edeceğiz. Bu mücadele kolay olmayacak ancak kulüp olarak bu yatırımın arkasında durmaya karanlıyız. İşimizin kolay olmadığını biliyorum" açıklaması yaptı.

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